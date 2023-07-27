Ons altına zayıf dolar desteği

ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'ın FOMC toplantısı sonrasında yaptığı açıklamalarla birlikte doların zayıflaması ons altına destek verdi. Ons altında fiyatı 20 Temmuz'dan bu yana ilk kez 1982 dolar seviyesinin üzerini test etti. Sarı maden şu dakikalarda yüzde 0,15 yükselişle 1974 dolarda işlem görüyor.

Analistler, ons altın fiyatının bugün 1987 direncini hedefleyeceğini öngörüyor. Buranan geçilmesi halinde 2002-2011 dolar aralığı yeni hedef olacak.

Gözler şimdi ECB'de

Piyasada bugün gözler ECB Yönetim Konseyi'nin faiz konusunda vereceği kararda ve eylül ayındaki toplantı için vereceği işaretlerde olacak.

Bugün diğer önemli verisi ise ABD'de açıklanacak ikinci çeyrek GSYH verisinde olacak. ABD'de GSYH'nın ikinci çeyrekte yıllık bazda yüzde 1,8 oranında büyüdüğü tahmin ediliyor.

Gram altın 1716 liraya kadar yükseldi

Altının gram fiyatı, dolar/TL ve ons altında yaşanan yükselişin etkisiyle bugün 1716 liraya kadar tırmandı. Gram altın, şu dakikalarda yüzde 0,31 artışla 1711 lirada alıcı buluyor.