Ons altında 7 yılın en uzun süreli düşüşü

ABD'de yarın açıklanacak tarım dışı istihdam raporu öncesinde, ABD tahvil getirileri ve ABD dolarının son zamanların en yüksek seviyelerinden gerilemesiyle birlikte, ons altın 2016 yılından bu yana görülen en uzun süreli düşüşüne son vermeye çalışıyor.

Ons altın, 1829 dolar seviyesine kadar yükselirken; saat 12.18 itibarıyla düne göre yüzde 0,03 düşüşle 1820 dolar seviyesinde işlem görüyor.

IG stratejisti Yeap Jun Rong, "Altın fiyatlarının bugünkü seansta dengelenme çabası olsa da, henüz bir geri dönüşe dair çok fazla inanç yok" değerlendirmesini yaptı.

Ons altın için bugün ilk direnç 1834 dolarda, buranın geçilmesi halinde 1855 dolara doğru bir toparlanma olabileceği ifade ediliyor. Destekler ise 1817 ve 1804 dolarda.

Gram altında yatay seyir

Ons altının fiyatı ve dolar/TL'nin değerine göre hesaplanan gram altın, bugünkü işlemlerde yatay seyrini sürdürüyor. Gram altın, 1621 liraya kadar yükselirken, şu sıralarda yüzde 0,03 primle 1614 liradan alıcı buldu.