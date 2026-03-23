Ons altında düşüş hız kesmeden devam ediyor

Ons altın fiyatında aşağı yönlü hareket hız kesmeden devam ediyor. Altın, üst üste dokuzuncu seansta değer kaybederken, geçen hafta %10’dan fazla düşüş göstermişti.

Spot piyasada ons altın bu sabah 4320,05 doları gördü ve şu sıralarda cuma gününe göre yüzde 3,25 kayıpla 4351,96 dolardan işlem görüyor.

Phillip Nova’dan Priyanka Sachdeva, altının ons fiyatının 4.400 doların altına gerilemeye devam etmesinin, 200 günlük hareketli ortalama olan 4.154 dolar seviyesine doğru bir alan açtığını belirtti. Sachdeva, bu seviyenin kısa vadede aşağı yönlü bir hedef olarak öne çıkabileceğini ifade etti.

Sachdeva, mevcut düzeltme sürecini uzun vadeli yatırımcılar açısından "kademeli alım için altın fırsat" olarak nitelendirdi.

KCM Trade baş piyasa analisti Tim Waterer, İran’daki çatışmanın dördüncü haftasına girmesi ve petrol fiyatlarının 100 dolar civarında seyretmesi nedeniyle, piyasanın faiz indirimlerinden faiz artışı beklentisine yöneldiğini ve bunun altının cazibesini azalttığını belirtti. CME FedWatch verilerine göre, ABD Merkez Bankası’nın bu yıl faiz artırması ihtimali %27 civarında fiyatlanıyor.