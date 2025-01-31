Altın rekor tazeledi sonrasında geriledi!

ABD Başkanı Trump'ın Kanada ve Meksika'ya karşı tarife uygulamalarını yarın yürürlüğe sokacağını duyurmasının, genele yayılan bir tarife uygulaması endişelerini yeniden alevlendirmesi altın fiyatlarını yükseltti.

Güvenli liman olarak altına talebin artması ons altın vadeli işlemlerde, 2.859,50 dolar ile yeni bir rekora ulaştıktan sonra, ons başına 2.845 dolar ile genel olarak yatay seyrediyor.

Ons altın şu sıralarda düne göre sınırlı gerilemeyle 2793 dolardan işlem görüyor. Ons altın yıl başından bu yana yüzde 6,62 yükseldi.

Gram altın da dün 3 bin 200 liranın üstüne çıkarak tazeledi rekoru 3 bin 229 TL ile yenilerken, 3 bin 221 lira seviyelerinde işlem görüyor.

Goldman Sachs bugün yayınladığı bir raporda ons altının 2026 ikinci çeyrekte 3000 dolar seviyesine ulaşacağı öngörüsünü devam ettirdiğini belirtti.

Swissquote Bank'tan İpek Özkardeskaya, altın fiyatlarının Trump'ın gümrük vergisi tehditleri, artan jeopolitik gerilimler ve ABD hükümetinin borçları ve küresel bir satış dalgasına yol açabilecek potansiyel bir teknoloji çöküşü korkusu nedeniyle yatırımcıların hızlı bir şekilde güvenliğe yönelmesiyle yükseldiğini savundu.

Özkardeskaya, rallinin muhtemelen merkez bankası politikalarına ilişkin belirsizlik, gelişmekte olan piyasa merkez bankası alımları (ABD ilişkilerinin bozulması durumunda) ve değişen piyasa konumlandırması ile güçlendiğini söyledi.

Altın, özellikle küresel finans piyasalarındaki riskler nedeniyle büyük bir satış yaşanması halinde daha pahalı hale gelebilir. Ancak Özkardeskaya, spekülatif uzun pozisyonlardaki hızlı artışın, DeepSeek AI endişelerinin asılsız çıkması halinde piyasanın geri çekilebileceğine işaret ettiğini de ekliyor.