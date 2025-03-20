Ons altında rekorlar sürüyor

Altın, Fed'in bu yıl iki olası faiz indirimine gitme beklentisinin sürdüğüne işaret etmesiyle yeni bir zirve yaptı. Devam eden jeopolitik ve ekonomik gerilimlerin güvenli liman talebini artırdığı ortamda ons altın 3056,19 dolara kadar yükseldi.

Spot piyasada altın şu sıralarda düne göre yüzde 0,14 artışla 3051,78 dolar/ons seviyesinden işlem görüyor.

Altın fiyatı bu hafta yüzde 2,26, ay başından bu yana yüzde 6,91 ve yıl başından bu yana yüzde 16,3 yükseldi.

Heraeus Metals Hong Kong Ltd. genel müdürü Dick Poon, altının “birçok belirsiz piyasa durumu, jeopolitik gerilimler, zayıflayan ABD doları ve faiz oranlarının daha sonra düşürüleceği beklentileri” tarafından yönlendirildiğini söyledi.

OCBC FX stratejisti Christopher Wong da “Şimdilik, altının güvenli bir liman ve enflasyondan korunma aracı olarak cazibesi, bu jeopolitik endişeler ve tarife belirsizliği ışığında daha da güçlendi. Altının görünümü konusunda yapıcı olmaya devam ediyoruz” dedi.

ABC Refinery kurumsal piyasalar küresel başkanı Nicholas Frappell, “Altının ilk çeyrekteki çok iyi performansı göz önüne alındığında, bir düzeltmenin söz konusu olmadığını düşünüyorum. Ancak, şimdiye kadar düzeltmeler nispeten kısa sürdü ve iyi fiyatlandı. 3.090-3.100 dolar arasında bir direnç görülebilir” değerlendirmesini yaptı.