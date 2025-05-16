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Ons altında satış baskısı devam ediyor

Ons altın, 3.135 dolardan gelen alımlarla toparlanma çabalarına karşın satış baskısından kurtulamadı. Altın fiyatları, ABD dolarındaki zayıflamaya rağmen yeniden geriliyor.

Haber Merkezi
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Ons altında satış baskısı devam ediyor
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Dün 3.135 dolar desteğinden gelen alımların da etkisiyle toparlanma işaretleri veren ons altın, bu hareketini sürdüremedi.

Satış baskısının devam ettiği gözlenen ons altın şu sıralarda düne göre yüzde 0,6 kayıpla 3.220 dolardan işlem görüyor.

ABD dolarının Euro ve sterlin karşısında zayıflaması ons altında satışların hızlanmasını önüne geçiyor.

Tastylive küresel makro başkanı Ilya Spivak, “Altın fiyatları bu hafta, piyasaların ABD-Çin ticaret savaşındaki gerilimin azalmasına sevinmesiyle ağır bir satış baskısıyla karşılaştı” dedi.

KCM Trade Baş Piyasa Analisti Tim Waterer, “Artı tarafta, altın fiyatlarındaki düşüşler alıcıları çekmeye devam ediyor, bu da küresel büyüme ve enflasyon görünümlerinin hala oldukça bulanık olduğu bir ortamda değerli metalin tercih edilen bir varlık olmaya devam ettiğini gösteriyor” dedi.

Analistler ons altın için bugün destek olarak yine 3.165-3.135 dolar aralığını gösteriyorlar. Yukarı hareketlerde 3.251 ve 3.286 dolar direnç seviyeleri olarak görülüyor.

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