Altında satışlar hızlandı: Düşüş yüzde 2'yi aştı

Altın fiyatları, Fed’den gelecek faiz indirimi gördüğü rekor seviyelerin ardından, ABD-Çin arasındaki gerilimin azalması, hükümetin kapanmasının yakın dönemde sonlanması beklentileriyle dolarda değer kazanımı ve yatırımcıların kar realizasyonuyla geriledi.

Ons altın geçen haftanın son işlem gününde ve dün haftanın ilk işlem gününde 4.400 dolar direncine yönelik denemelerde bu seviyeyi aşacak gücü bulamadı. Direnci aşamayan denemeler keskin, kâr satışlarıyla karşılaştı.

Analistler, yükselişin aşırı uzamış olabileceğine dair işaretlerin geldiği bir ortamda devam eden alımların, bu kar realizasyonlarına fırsat verdiğini ifade ediyorlar.

Ons altın, saat 11:38 itibarıyla yüzde 2,05 düşüşle 4.266 dolar seviyesine geriledi. Dün ons altın 4.381 dolarla tüm zamanların en yüksek seviyesini görmüştü.

Ons altın, haftanın ikinci işlem gününde 4.245 dolara kadar geriledi. Yaşanan geri çekilmeye rağmen ons altın ay başına göre yüzde 10,75 ve yıl başına göre ise yüzde 62 oranında yukarıda seyrediyor.

Dolar endeksi (DXY) geçtiğimiz haftada görülen düşüş seyrini sonlandırarak değer kazandı. Cuma günü gördüğü 97,80 seviyesinden son iki günde 98,64’e kadar yükseldi.

“Altında rallinin devam etmesi için alan var”

Analist Tim Waterer Reuters'a yaptığı değerlendirmede, “Kar satışları ve güvenli liman talebindeki gevşeme altın fiyatlarını bugün biraz aşağı çekti. Ancak Fed faiz indirimleri rotasında kaldığı sürece, altındaki her düşüş alım fırsatı olarak görülecek” dedi.

Waterer, “ABD enflasyon verileri yukarı yönlü sürpriz yapmazsa altın rallisinin devam etmesi için alan var” değerlendirmesinde de bulundu.

WisdomTree Emtia Stratejisti Nitesh Shah, "Altın fiyatlarının daha da yükselme potansiyeli var, ancak yükselişin hızı biraz agresif olduğu için yeni zirvelere ulaşıldığında geri çekilmeler yaşanıyor" dedi.

Piyasalar, bu ay çeyrek puanlık bir faiz indirimi ve aralık ayında bir indirim daha beklentisini tamamen fiyatlamış durumda. Faizlerin düşmesi, getiri sağlamayan altın için genellikle destekleyici bir unsur olarak değerlendiriliyor.