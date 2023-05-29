Ons altında yatay seyir

Ons altın fiyatı, ABD'de federal borçlanma tavanı konusunda varılan anlaşma sonrası yatay seyir izliyor. Erken saatlerde 1940 dolar seviyelerini test eden ons altın, sat 08,33 itibarıyla cuma gününe göre yüzde 0,01 kayıpla 1945 dolardan işlem görüyor.

Altında bu seviyeler önemli

Analistler, bugün için destek seviyesi olarak 1938 doları işaret ediyor. Buranın aşağı kırılması halinde ise, 1929 dolarak kadar geri çekilme bekleniyor. Altın için bugün direnç noktaları ise 1947 ve 1958 dolarda.