Ons altında yükseliş görünümü devam ediyor

Fed’in faiz indirimlerine yaklaşması piyasalarda fiyatlamaları oynaklaştırırken, altın en çok etkilenen varlıklardan oluyor.

Ons altın hafta başından bu yana yüzde 1,5’e yakın değer kazanırken, yılbaşından bu yana da yüzde 19’un üzerinde yükseliş görüldü.

Gram altında dolar/TL’nin de etkisiyle yüzde 30’un üzerinde değerlenirken, değerli metallerden gümüş de getiride (yılbaşından bu yana) yüzde 18,70 ile altına yakın seyrediyor.

"Altın olası bir yükselişe hazırlanıyor"

KCM Trade Analisti Tim Waterer, “Küresel faiz oranları için beklenen düşük yörünge göz önüne alındığında altın için yükseliş görünümü bozulmadan kalıyor. Değerli metal hala 2.500 dolara doğru olası bir yükselişe hazırlanıyor” dedi.

Ons altın bu sabah 2.450-2.460 dolar bandında hareket ediyor.

Fed Başkanı Jerome Powell'in gelecek hafta Jackson Hole'de yapılacak toplantıda faz artırımı yönünde vereceği mesajı bekleyen piyasada, bugün için destek seviyesi 2.434 dolarda. Direnç ise 2.480 dolarda. Direncin kırılması halinde 2.511 dolar hedef olacak.