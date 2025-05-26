Önümüzdeki 3 ay altında yön neresi olur? Citi'den yeni tahmin!

Citi, ABD Başkanı Donald Trump'ın ticaret politikasındaki ani dönüşler ve artan gerilimler ışığında, ons altın fiyatı için 0-3 aylık tahminini yutarı yönlü revize etti.

Ons altın fiyatının 0-3 aylık dönemde 3500 dolar seviyesine geri döneceğini öngören Citi, ons altın fiyatının 3100-3500 dolar aralığında konsolide olmasını beklediğini de vurguladı.

Küresel belirsizliklerin artmasının, yatırımcıları güvenli liman arayışına yönelttiğine dikkat çeken Citi, merkez bankalarının da dolar yerine altına yönelmesinin bu yükselişi destekleyebileceğini belirtti.

Citi ayrıca, platin ve paladyum için 0-3 aylık fiyat hedeflerini sırasıyla 1050 ve 900 ons olarak devam ettirdi.