Orta Doğu belirsizliği altını dalgalandırıyor

Avrupa’da Paskalya tatili nedeniyle işlem hacminin düşük olduğu bugün, altın fiyatları hafif yükseldi.

İran ile ABD arasında arabulucular yoluyla ilerletilen müzakerelere ilişkin gelen çelişkili haberlerin arasında 4706,67 dolara kadar yükselen ons altın, şu sıralarda %0,3 artışla 4692,01 dolar seviyesinde işlem görüyor.

Capital.com Analisti Kyle Rodda, “Kazanç, potansiyel ateşkes başlıklarıyla birlikte görüldü. Bunun arkasındaki somutluk tartışmalı olsa da petrol fiyatlarındaki yükselişin bir kısmı geri çekildi, dolar da petrol ile birlikte aşağı geldi, bu yüzden altın toparlandı” dedi.

Petrol fiyatları %1’den fazla düşmesine rağmen varil başına 108 doların üzerinde kaldı. Dolar endeksi %0,2 gerileyerek altını diğer para birimlerini kullanan yatırımcılar için daha ucuz hale getirdi.

Rodda, “Önümüzdeki 48 saat kritik. Eğer İran’ın enerji altyapısına saldırılar gerçekleşirse kaos yaşanacak ve bu da garantili volatilite anlamına geliyor” değerlendirmesinde bulundu.