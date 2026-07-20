Orta Doğu gerilimi ve Fed mesajları altını baskıladı

Spot altın, yüzde 0,1 düşüşle ons başına 4.014,53 dolara geriledi. Ağustos vadeli ABD altın kontratları ise 4.019,80 dolarda yatay seyretti.

ABD, daha önce Ürdün’de en az iki Amerikan askerinin hayatını kaybettiğini açıklamasının ardından, İran’a yönelik üst üste dokuzuncu gece saldırılarını tamamladığını duyurdu. Bölgedeki ABD müttefikleri de pazar günü İran’ın yeni saldırılar düzenlediğini bildirdi.

OANDA Kıdemli Piyasa Analisti Kelvin Wong, hafta sonu yaşanan gerilimin iki taraf arasında tam kapsamlı bir saldırı riskini artırdığını belirterek, bunun stagflasyon endişelerinin güçlenmesi halinde altın üzerinde baskı oluşturabileceğini söyledi. Wong’a göre, yüksek faiz beklentisi arttıkça faiz getirisi olmayan altın tutmanın fırsat maliyeti de yükseliyor.

Öte yandan, Hürmüz Boğazı’ndaki enerji sevkiyatlarının aksaması nedeniyle petrol fiyatları yüzde 3 yükselirken, Brent petrol 90 doların üzerine çıktı.

Bloomberg'ün haberine göre, yüksek petrol fiyatları enflasyon beklentilerini artırarak faizlerin daha uzun süre yüksek kalacağı yönündeki beklentileri güçlendiriyor. Altın enflasyona karşı korunma aracı olarak görülse de, yüksek faiz ortamı faiz getirisi olmayan altının cazibesini azaltıyor.

Faiz artırım olasılığı arttı

Cleveland Fed Başkanı Beth Hammack, kalıcı enflasyonu kontrol altına almak için faizlerin yeniden artırılması gerekebileceğini savunan Fed yetkililerine katıldı. Bu durum, Fed Başkanı Kevin Warsh liderliğinde yapılacak bir sonraki toplantıda hararetli tartışmalar ve farklı oy kullanılması ihtimalini artırıyor.

CME FedWatch Tool verilerine göre piyasalar, Aralık ayında faiz artırımı olasılığını %82 olarak fiyatlıyor. Geçen hafta bu oran %73 seviyesindeydi.

Wong, uzun vadede altın konusunda daha temkinli olduğunu belirterek, 3.886 dolar seviyesinin kritik destek olduğunu, bu seviyenin aşağı yönlü kırılması halinde fiyatların 3.500 dolara kadar gerileyebileceğini ifade etti.

Diğer değerli metallerde ise spot gümüş %1,9 artışla 56,95 dolara, platin %0,5 yükselişle 1.599,97 dolara çıkarken, paladyum %0,2 düşüşle 1.244,50 dolara geriledi.