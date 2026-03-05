Orta Doğu'daki savaş genişledi, dolar zayıfladı: Altın yükseldi

Altın fiyatları, Orta Doğu’daki savaşın genişlemesiyle yatırımcıların güvenli liman olarak gördükleri varlıklara yönelmesi ve doların zayıflamasıyla yükseldi.

Spot altın yüzde 0,8 artarak 5.177,26 dolara çıktı. ABD’de nisan vadeli altın kontratları ise yüzde 1 yükselişle 5.186,40 dolardan işlem gördü.

Dolar zirveden geri çekildi

ABD doları, hafta başında gördüğü üç ayı aşkın zirveden geri çekildi ve bu durum dolar cinsinden fiyatlanan altını diğer para birimlerine sahip yatırımcılar için daha ucuz hale getirdi.

"Altın son birkaç günde alevlenen jeopolitik risklerden fayda sağlıyor"

Bloomberg HT'de yer alan habere göre Capital.com kıdemli finansal piyasa analisti Kyle Rodda, “Altın son birkaç günde alevlenen jeopolitik risklerden fayda sağlıyor. Fiyatlardaki yükseliş, bir yandan finansal koşulların normalleşmesi, diğer yandan da zirvelerden geri çekilen ABD dolarının etkisiyle gerçekleşiyor” dedi.

ABD-İran savaşı genişledi

ABD’ye ait bir denizaltının Sri Lanka açıklarında bir İran savaş gemisini batırması ve en az 80 kişinin hayatını kaybetmesi, ayrıca NATO hava savunma sistemlerinin Türkiye’ye doğru fırlatılan bir İran balistik füzesini imha etmesinin ardından ABD-İran savaşı çarşamba günü ciddi biçimde genişledi.

"Kriz uzun vadede altın fiyatlarını destekliyor"

Capital.com kıdemli finansal piyasa analisti Kyle Rodda, “Bu krizin uzun vadede altın fiyatlarını desteklediğini düşünüyorum. Ancak savaşla ilgili belirsizlik, gerilimin zirve noktasına ulaştığına dair işaretler görülene kadar yüksek volatilitenin devam edeceği anlamına geliyor” ifadelerini kullandı.

Altın, bu yıl şimdiye kadar yaklaşık yüzde 20 yükseldi

Geleneksel olarak güvenli liman olarak görülen altın, artan küresel siyasi ve ekonomik belirsizlik ortamında bu yıl şimdiye kadar yaklaşık yüzde 20 yükselerek peş peşe rekor seviyeler kaydetti.

Fed'in faiz kararı ne olacak?

CME Group’un FedWatch aracına göre piyasalar, Fed’in 18 Mart’ta faiz oranlarını sabit tutmasını bekliyor.

Gözler ABD verilerinde

Yatırımcılar günün ilerleyen saatlerinde açıklanacak haftalık ABD işsizlik maaşı başvuruları verisini ve cuma günü yayımlanacak şubat ayı ABD istihdam raporunu bekliyor.

Diğer değerli metallerde durum ne?

Spot gümüş yüzde 1,3 yükselerek ons başına 84,50 dolara çıktı. Platin yüzde 1,6 artışla 2.183,44 dolara yükselirken, paladyum ise 1.674,89 dolarda yatay seyretti.