Orta Doğu'daki savaş piyasaları sarstı: Altında güvenli liman talebiyle sert yükseliş

Külçe altın, erken işlemlerde ons başına yaklaşık 5.390 dolara çıkarak yüzde 2’den fazla yükseliş gösterdi. Altın, ABD askerlerinin bölgede yoğunlaşmasıyla geçen hafta da yüzde 3’ten fazla değer kazanmıştı.

Hafta sonu ABD ve İsrail’in İran’a saldırmasının ardından İran’ın birçok ülkedeki hedeflere füze dalgalarıyla karşılık vermesiyle çatışmalar yayıldı. İran’ın dini lideri Hamaney, saldırıların ilk gününde öldürüldü.

Artan jeopolitik gerilimler altının uzun süredir devam eden yükselişinde temel faktörler arasında öne çıktı. Bloomberg HT'de yer alan habere göre bu yükseliş ayrıca merkez bankalarının artan alımları ve yatırımcıların devlet tahvilleri ile para birimlerinden uzaklaşma eğilimiyle de destekleniyor.

Altın yılbaşından bu yana yüzde 25 değer kazandı

Altın, ocak ayı sonunda ons başına 5.595 doların üzerindeki rekor seviyesinden sert bir geri çekilme yaşamasına rağmen, yıl başından bu yana yaklaşık yüzde 25 değer kazandı.

Diğer değerli metallerde durum ne?

Spot altın, Singapur saatiyle 07:40 itibarıyla yüzde 1,9 artışla ons başına 5.380,91 dolara yükseldi.

Gümüş yüzde 2,4 artarak 96,04 dolara çıktı.

Platin ve paladyum da değer kazandı.