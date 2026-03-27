Panik alımı mı, bekle-gör mü? Mehmet Ali Yıldırımtürk’ten altına dair tavsiyeler

Mehmet Ali Yıldırımtürk, sosyal medyada dolaşan ‘kuyumcuların fiyat yükseleceği beklentisiyle altın satmadığı’ yönündeki haberlerin gerçeği yansıtmadığını belirtti. Kuyumcuların ancak mal alıp satarak para kazanabileceğini vurgulayan Yıldırımtürk, fiyatlar yükseldiğinde satışların zorlaştığını, bu nedenle ‘fiyat artacak diye satmamak’ gibi bir durumun söz konusu olamayacağını ifade etti.

Bayram tatili altın arzını zorladı

Piyasada özellikle 1 gramlık altın bulma konusunda sıkıntı yaşandığını doğrulayan Yıldırımtürk, bunun temel nedeninin vatandaşın alım gücüyle ilgili olduğunu belirtti. Bayram öncesi piyasaya sürülen emekli ikramiyeleri ve maaşların likidite artışına yol açtığını, bunun da altın talebini tetiklediğini söyledi. Ancak 3-4 günlük bayram tatili nedeniyle rafinerilerden ve Merkez Bankası'ndan sevkiyatların durması sonucunda talebin karşılanmasında zorluklar yaşandığını açıkladı. Yıldırımtürk, vitrinlere 'altın yok' yazılmasının yanlış olduğunu; aslında 5, 10 veya 50 gramlık altınların bulunduğunu, sadece 24 ayar 1 gramlık ürünlerin temininde sorun yaşandığını vurguladı.

İnternetten altın alımında riskler ve güvenli alternatifler

Yıldırımtürk, fiziksel altın bulamayan yatırımcıların internet ortamına yönelmesinin suistimallere açık olduğunu belirtti. İnternet üzerinden yapılan satışlarda kontrolün zor olduğunu ve ambalajlı ürünlerin dahi taklitlerinin olabildiğini söyleyerek, vatandaşları sahte altın konusunda uyardı. Ayrıca kredi kartıyla yapılan bu tür alımlarda yüksek komisyonlar nedeniyle vatandaşın altına aslında çok daha yüksek bir fiyattan ulaştığına dikkat çekti. Güvenli yatırım için fiziki alımların kuyumculardan yapılması gerektiğini, alternatif olarak ise altın fonları, banka kayıtları veya borsa sertifikalarının değerlendirilebileceğini önerdi.

Fiyat farklılıkları ve darphane süreci

İç piyasa ile dış piyasa arasındaki altın fiyat farkının oldukça dalgalı seyrettiğini belirten uzman, bu farkın bir dönem 9.000 dolarlara kadar çıktığını, sonrasında ise 500 dolarlar seviyesine gerilediğini ifade etti. İç piyasada altın fiyatının şu an yüksek seyrettiğini ve bu farklar kapandığında yatırımcının karından feragat etmek zorunda kalabileceğini söyledi. Ayrıca darphanenin kendi başına piyasaya ürün sürmediğini, sadece kuyumcuların getirdiği külçeleri fason üretim yaparak çeyrek veya cumhuriyet altınına dönüştürdüğünü; yüksek maliyetler ve talep patlaması nedeniyle bu sürecin de arzı sınırladığını sözlerine ekledi.

Yıldırımtürk’ten ‘temkinli strateji’ önerisi

Son olarak yatırımcılara bu fırtınalı dönemde temkinli davranmalarını tavsiye eden Yıldırımtürk, panik havasıyla alım yapmanın fiyatları daha da yukarı çektiğini belirterek, yatırım için piyasanın biraz sakinleşmesini ve fiyatların daha uygun seviyelere gelmesini beklemenin daha doğru bir strateji olacağını vurguladı.