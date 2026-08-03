Petrol düştü, altın yükseldi! Trump'ın kararı piyasaları hareketlendirdi

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ABD Başkanı Donald Trump'ın, İran'a yönelik planlanan yeni saldırıları olası bir hızlı anlaşmaya zemin hazırlamak amacıyla ertelemesi ve bunun ardından petrol fiyatlarında yaşanan sert gerileme, piyasalardaki enflasyon ile faiz artışı endişelerini hafifletti. Bu gelişmelerin etkisiyle altın fiyatları pazartesi günü yükselişe geçti.

Spot altın yüzde 0,4 değer kazanarak ons başına 4.055,76 dolara yükselirken, ABD altın vadeli işlemleri de yüzde 0,9 artışla 4.054 dolardan işlem gördü.

Dolar geriledi, altına talep arttı

Japon yetkililerin yeni desteklemek amacıyla döviz piyasasına müdahale etmesinin ardından ABD dolarında yaşanan değer kaybı, dolar üzerinden fiyatlanan altını yurt dışındaki yatırımcılar için daha cazip hale getirdi. Bu gelişme, altın fiyatlarını destekleyen unsurlar arasında öne çıktı.

Analistten altın yorumu: Yükseliş var ancak temkinli iyimserlik hakim

KCM Trade Baş Piyasa Analisti Tim Waterer, altının haftaya pozitif bir görünümle başladığını ancak petrol fiyatlarındaki hareketlilik ve Orta Doğu'da devam eden belirsizliklerin yükselişi sınırladığını söyledi. Waterer, "Altın piyasasında haftaya olumlu bir başlangıç yapıldı ancak temkinli iyimserlik öne çıkıyor." değerlendirmesinde bulundu.

Trump'ın İran açıklaması petrolü vurdu: Fiyatlar yüzde 5'in üzerinde düştü

ABD Başkanı Donald Trump, İran ile görüşmelerin pazartesi günü gerçekleştirileceğini duyurdu ancak olası bir anlaşma için herhangi bir takvim ya da son tarih paylaşmadı. Açıklamanın ardından piyasalarda gerilimin azalacağı beklentisi güçlenirken, petrol fiyatları yüzde 5'in üzerinde değer kaybetti.

Savaş altını baskıladı: Faiz endişesi güvenli limanı gölgeliyor

ABD ile İran arasında tırmanan çatışmalar, altın fiyatları üzerinde baskı oluşturdu. Piyasalarda, savaşın enflasyonu hızlandırabileceği ve bunun da merkez bankalarını faiz artırımlarına yöneltebileceği beklentisi öne çıktı. Altın, geleneksel olarak enflasyona karşı güvenli bir yatırım aracı olarak görülse de yüksek faiz ortamında getiri sağlamayan bir varlık olması nedeniyle yatırımcılar açısından cazibesini bir miktar yitiriyor.

Fed'de faiz ayrılığı derinleşti: Üç yetkiliden enflasyon uyarısı

Geçen hafta yapılan para politikası toplantısında faiz artışından yana oy kullanarak çoğunluktan ayrışan üç ABD Merkez Bankası (Fed) yetkilisi, cuma günü yaptıkları açıklamalarda enflasyona ilişkin endişelerini yineledi. Yetkililer, kısa vadeli faiz oranlarının vakit kaybetmeden artırılmaması halinde enflasyonun Fed'in yüzde 2'lik hedefinin üzerinde kalmayı sürdürebileceği uyarısında bulundu.

Piyasaların gözü ABD istihdam verilerinde: Yoğun veri gündemi başlıyor

Küresel piyasalar bu hafta ABD'den gelecek kritik istihdam verilerine odaklanacak. Yatırımcılar; JOLTS açık iş pozisyonları verisi, ADP özel sektör istihdam raporu, haftalık işsizlik maaşı başvuruları ve tarım dışı istihdam rakamlarını yakından izleyerek ekonominin seyrine ilişkin yeni ipuçları arayacak.

Analistten altın için kritik eşik: Üç şart gerçekleşmeden güçlü ralli zor

KCM Trade Baş Piyasa Analisti Tim Waterer, altının güçlü bir yükseliş ivmesi yakalayabilmesi için petrol fiyatlarında daha sert bir geri çekilme, ABD dolarında belirgin bir zayıflama ya da Fed'in faiz beklentilerinin daha güvercin bir çizgiye yönelmesi gerektiğini ifade etti. Waterer'a göre bu koşullar oluşmadan altındaki yükselişlerin sınırlı kalması bekleniyor.

Diğer değerli metallerde son durum ne?

Diğer değerli metallerde ise spot gümüş yüzde 0,9 artışla 58,13 dolara, platin yüzde 0,5 yükselişle 1.649,35 dolara ve paladyum yüzde 1,7 primle 1.294,92 dolara çıktı.