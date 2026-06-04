Petrol düştü, Dolar zayıfladı: Altın yeniden yükselişte

Altın fiyatları, petrolün gerilemesi ve dolar endeksindeki zayıflığın yatırımcı talebini desteklemesiyle perşembe günü yükseliş eğilimi gösterdi.

Yatırımcılar, ABD ve İsrail ile İran arasındaki gerilimin sona erebileceğine yönelik beklentileri yeniden gözden geçiriyor.

Spot altın yüzde 0,7 yükselerek ons başına 4.461,09 dolara ulaştı. ABD'de ağustos vadeli altın kontratları da yüzde 0,5 prim yaparak 4.487,90 dolardan işlem gördü. Doların değer kaybetmesi, altının diğer para birimleriyle işlem yapan yatırımcılar açısından daha erişilebilir ve cazip hale gelmesini sağladı.

"Altının yükselişi petrol ve doların seyrine bağlı"

Bloomberg HT'de yer alan habere göre KCM Trade Baş Piyasa Analisti Tim Waterer, “Altının yükselişi hâlâ büyük ölçüde petrol ve doların seyrine bağlı. Bu iki unsur geri çekildiğinde altın yükseliyor. Bu nedenle kalıcı bir ivme kazanabilmesi için ABD-İran ilişkilerine dair olumlu haber akışına ihtiyaç duyuyor” değerlendirmesinde bulundu.

İsrail ve Lübnan ateşkeste uzlaştı

Trump yönetimi, çarşamba günü yaptığı açıklamada İsrail ile Lübnan'ın çatışmaları sona erdirmek amacıyla ateşkesin hayata geçirilmesi konusunda uzlaştığını duyurdu. Söz konusu gelişme, İran ile yaşanan gerilimin de daha kapsamlı bir diplomatik anlaşmayla çözülebileceğine yönelik beklentileri artırdı.

Temsilciler Meclisi'nden Trump'ın savaş yetkilerine sınırlama

Buna karşılık, Cumhuriyetçilerin kontrolündeki ABD Temsilciler Meclisi, Başkan Donald Trump'ın İran'a yönelik askeri operasyonları sürdürmesini sınırlandırmayı hedefleyen bir karar tasarısını kabul etti. Söz konusu adım, yaklaşık üç aydır devam eden çatışmaların Trump'ın kendi partisinde de giderek artan rahatsızlık ve endişelere yol açtığını ortaya koydu.

Petrol fiyatında gerileme

Petrol fiyatları, Lübnan ile İsrail arasında sağlanan ateşkesin ABD ile İran arasında daha geniş kapsamlı bir barış anlaşmasının önünü açabileceği beklentisiyle perşembe günü erken işlemlerde geriledi. Petrolün ucuzlaması, enflasyon baskılarının hafiflemesine katkı sağlayabilecek bir gelişme olarak değerlendiriliyor. Zira yüksek enerji maliyetleri enflasyonu besleyerek faiz oranlarının uzun süre yüksek seviyelerde kalmasına yol açabiliyor. Altın ise enflasyona karşı bir koruma aracı olarak öne çıksa da, faiz getirisi sunmaması nedeniyle yüksek faiz ortamında yatırımcı ilgisinin azalmasıyla karşı karşıya kalabiliyor.

Diğer değerli metallerde son durum ne?

Diğer değerli metallerde ise spot gümüş yüzde 0,6 yükselişle ons başına 73,13 dolara, platin yüzde 0,7 artışla 1.872,11 dolara ve paladyum yüzde 0,9 yükselişle 1.313,51 dolara çıktı.