Petrol fiyatı düştü, Orta Doğu'da 'müzakere umudu arttı: Altın fiyatı yükseldi

Enflasyon endişesi azaldı, Orta Doğu'da 'müzakere umudu arttı: Altın fiyatı yükseldi

ABD ve İsrail ile İran savaşının sonlandırılması çabası ile altın fiyatları yükseldi, ancak altın ocak ayındaki zirve seviyesinin yaklaşık yüzde 17 altında kaldı.

Goldman Sachs'tan altın için iyimser tahmin

Bloomberg HT'de yer alan habere göre Goldman Sachs, son dönemdeki normalleşmeye rağmen merkez bankalarının alımları nedeniyle altın fiyatlarını 5 bin 400 dolar seviyesinde öngörüyor ve iyimserliğini koruyor.

Petrol fiyatı düştü, 'müzakere umuru' arttı, altın yükseldi

Petrol fiyatlarındaki düşüşün, Washington’ın Orta Doğu’daki çatışmayı sona erdirmek için bir teklif üzerinde çalıştığı yönündeki haberlerin ardından sürekli enflasyon endişelerini hafifletmesiyle altın fiyatları Çarşamba günü yükseldi.

Spot altın fiyatları son olarak yüzde 2,56 artışla ons başına 4 bin 588 dolardan işlem görürken, altın vadeli işlemleri Nisan teslimatı için fiyatlar en son yüzde 4′ün üzerinde artışla ons başına 4 bin 597,7 dolardan işlem görmüştü.