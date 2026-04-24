Petrol ve faiz baskısı: Altın haftayı kayıpla kapatmaya hazırlanıyor

Spot altın yüzde 0,65 düşüşle ons başına 4 bin 662 dolara geriledi. Böylece değerli metal, dört haftalık yükseliş serisinin ardından bu hafta yüzde 3’ün üzerinde kayıp yaşadı.

ABD'de Haziran vadeli altın kontratları ise yüzde 0,5 düşüşle 4.702 dolar seviyesine geriledi.

Gram altın ne kadar?

Ons altın tarafında yaşanan düşüşle birlikte gram altında da aşağı yönlü seyir sürüyor. Gram altın yüzde 0,5 kayıpla 6 bin 746 lira seviyesinden güne başladı.

Petrol yeniden 100 doların üzerinde

Brent petrol fiyatları, hafta genelinde yüzde 17’den fazla yükselerek varil başına 105 doların üzerine çıktı.

Bu yükselişte, Hürmüz Boğazı’nın ateşkes uzatılmasına rağmen büyük ölçüde kapalı kalması etkili oldu.

Petrol yükseldikçe altın üzerinde baskı yaratacak

Cnbc-E'de yer alan habere göre OANDA Kıdemli Piyasa Analisti Kelvin Wong’a göre, boğazın uzun süre kapalı kalma riski sürdükçe petrol fiyatları yüksek kalmaya devam edecek ve bu durum altın üzerinde baskı yaratacak.

Enflasyon ve faiz endişesi öne çıktı

Artan petrol fiyatları, üretim ve lojistik maliyetlerini yükselterek enflasyonist baskıları artırıyor. Bu durum da merkez bankalarının faizleri daha uzun süre yüksek seviyelerde tutabileceği beklentisini güçlendiriyor.

Altın genellikle enflasyona karşı bir korunma aracı olarak öne çıksa da, yüksek faiz ortamı getiri sunan varlıkları daha cazip kılarak altına olan talebi sınırlıyor.

Altında teknik sıkışma: 4.645-4.900 bandı

OANDA Kıdemli Piyasa Analisti Kelvin Wong, altının şu anda dar bir bantta hareket ettiğini belirterek, fiyatların yaklaşık 4.645 dolar (20 günlük ortalama) ile 4.900 dolar (50 günlük ortalama) arasında sıkıştığını ifade etti.

Analiste göre piyasanın yönü büyük ölçüde Ortadoğu’daki gelişmelere bağlı.

Jeopolitik risk büyüyor

İran’ın, Hürmüz Boğazı’ndaki kontrolünü artırdığına dair görüntüler yayımlaması ve ABD ile barış görüşmelerinin tıkanması, bölgedeki tansiyonu yükseltti.

ABD Başkanı Donald Trump, Tahran yönetiminin anlaşma istediğini düşündüğünü ancak bir anlaşma sağlanmazsa askeri seçeneğin masada olduğunu söyledi.

Dolar ve tahvil faizleri yükseldi

ABD doları haftalık bazda yüzde 0,7 değer kazanarak altını diğer para birimleri için daha pahalı hale getirdi.

Ayrıca 10 yıllık ABD tahvil getirileri yüzde 2’nin üzerinde artarak faizsiz bir varlık olan altının fırsat maliyetini yükseltti.

Diğer değerli metallerde son durum ne?

Gümüş yüzde 0,3 düşüşle 75,22 dolar, platin yüzde 0,6 düşüşle 1.993,63 dolar, paladyum yüzde 0,3 düşüşle 1.464,12 dolar oldu.