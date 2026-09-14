Petrol yükseldi, altın geriledi: Fed beklentisi güçlendi

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Altın fiyatlarında düşüş

Spot altın yüzde 0,3 gerileyerek 4 bin 334,31 dolara düştü. ABD altın vadeli kontratlarında da yüzde 0,8’lik düşüş görüldü ve fiyat 4 bin 375 dolara indi.

Altın, geçen hafta üçüncü haftalık düşüşünü kaydetmişti. Yeni haftada ise yükselen enerji fiyatları ve faiz beklentileri değerli metal üzerinde baskı oluşturdu.

Petrol fiyatlarındaki yükseliş baskıyı artırdı

Cnbc-E'de yer alan habere göre KCM Trade Baş Piyasa Analisti Tim Waterer, yükselen enerji fiyatlarının yanı sıra Fed ve Japonya Merkez Bankası’nın (BOJ) toplantıları öncesinde artan faiz beklentilerinin altın fiyatlarını baskıladığını belirtti.

Waterer, buna karşın jeopolitik risklerin ve para politikalarına ilişkin belirsizliklerin devam etmesi halinde altındaki düşüşlerin güvenli liman arayan yatırımcılardan alım getirebileceğine işaret etti.

Fed’in faiz artışı ihtimali yüzde 86,5’e çıktı

ABD’de geçen hafta açıklanan enflasyon verileri, ağustos ayında tüketici fiyatlarının hızlandığını gösterdi. Çekirdek enflasyon göstergelerinden birinde de dört ayın en yüksek artışı kaydedildi.

Verilerin ardından piyasalarda Fed’in bu haftaki toplantısında faiz artıracağı beklentisi belirgin biçimde güçlendi.

CME FedWatch verilerine göre yatırımcılar, Fed’in salı ve çarşamba günlerindeki toplantısında faiz artırma ihtimalini yüzde 86,5 olarak fiyatlıyor. Bu oran, geçen haftaki enflasyon verileri açıklanmadan önce yaklaşık yüzde 67 seviyesindeydi.

BOJ için de faiz artışı beklentisi

Japonya Merkez Bankası’nın da cuma günü faiz artırması bekleniyor.

Kalıcı enflasyon ve dirençli ekonomik büyüme, büyük merkez bankalarının faiz artışlarına devam edebileceği beklentisini güçlendiriyor. Enerji fiyatlarındaki yükseliş ve Orta Doğu’daki gerilimin devam etmesi de küresel enflasyon görünümü üzerindeki baskıyı artırıyor.

Altın, geleneksel olarak enflasyona karşı korunma aracı olarak görülse de yüksek faiz ortamı faiz getirisi sağlamayan değerli metalin cazibesini azaltıyor.

Petrol yüzde 2’den fazla yükseldi

Petrol fiyatları haftaya yüzde 2’nin üzerinde yükselişle başladı.

Suudi Arabistan’a yönelik yeni Husiler saldırıları ve İran’ın Körfez’deki gemilere yönelik saldırıları arz endişelerini artırdı. Suudi Arabistan’daki önemli bir petrol boru hattının kapanması da piyasadaki arz baskısını güçlendirdi.

İran ile Körfez ülkeleri arasında yapılması planlanan toplantının ertelenmesi ise Orta Doğu’daki diplomatik çabaların zayıfladığına ilişkin endişeleri artırdı.

Gümüş, platin ve paladyum da geriledi

Diğer değerli metallerde de aşağı yönlü hareket görüldü.

Spot gümüş yüzde 0,7 düşüşle 64,02 dolara geriledi. Platin 1.796,90 dolar seviyesinde yatay seyrederken, paladyum 1.298,80 dolar civarında fazla değişmedi.