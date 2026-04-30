Petrolde sert dönüş, altında yükseliş: Piyasalar dalgalandı
ABD-İran gerilimi ve Fed’deki belirsizlikle petrol 4 yılın zirvesine yaklaşırken gün ortasında görünüm terse döndü. Petrol gerilerken, altın ve gümüşte güçlü yükseliş izlendi.
Güne başlarken, ABD-İran savaşı, Fed’de Başkan Jerome Powell’ın son toplantısında 34 yıl sonra görülen ayrışmanın beslendiği belirsizliklerle yükselen petrol fiyatları son 4 yılın zirvesine çıkarak 125 dolar sınırına geldi.
Altın fiyatları da dün Fed faiz kararının ardından izlenen dalgalı seyirle güne düşüşle başlarken, sonrasında yükselişe yöneldi.
Petrol fiyatları sabah saatlerinde yüzde 5’e yakın yükselirken, gün ortasında 112 doların üzerinden 110 doların altına sarkarak geriledi. Brent petrol 13:30 civarında sınırlı bir yükselişle 110 dolar seviyelerinde işlem görüyor.
Altın yükseliş yüzde 2’yi aştı
Altın fiyatları da gün ortasında hareketlenerek yükselişini güçlendirdi. Ons altında yükseliş yüzde 2’nin üzerine çıkarak 4.646,90 dolara kadar çıktı. Yurt içinde gram altın da bu hareketin desteğiyle yükselerek 6.750 TL seviyelerini gördü.
Gümüş fiyatları da yüzde 3’ün üzerinde değer kazancıyla 73,6 dolar seviyelerinde işlem görüyor.
Dolar endeksinde de gerileme görülürken, 98,3 seviyelerinde karşılık buluyor.