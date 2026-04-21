Piyasalar ABD-İran müzakerelerine odaklandı: Güçlü dolar, altını baskıladı

Spot altın yüzde 0,5 düşüşle ons başına 4 bin 795 dolara indi. Böylece fiyatlar, pazartesi günü 13 Nisan’dan bu yana en düşük seviyeyi görmesinin ardından düşüşüne devam etti. ABD’de haziran vadeli altın kontratları ise 4 bin 827,30 dolarda yatay seyretti.

Gram altın ne kadar?

Gram altın fiyatları da yeni güne düşüşle başladı. Gram altın yüzde 0,5'lik düşüşle 6 bin 917 lira seviyesinden işlem gördü.

Güçlenen dolar baskıladı

ABD dolarındaki yükseliş, diğer para birimlerini kullanan yatırımcılar için altını daha pahalı hale getirerek fiyatlar üzerinde baskı oluşturdu.

Piyasalar bu sorunun yanıtını arıyor: Barış görüşmeleri olacak mı?

Cnbc-E'de yer alan habere göre Capital.com Kıdemli Piyasa Analisti Kyle Rodda, yatırımcıların şu soruya odaklandığını belirtiyor: 'ABD ve İran arasında İslamabad'da planlanan görüşmeler gerçekleşecek mi ve bir ateşkes ya da kalıcı barış anlaşması sağlanabilecek mi?'

Rodda'ya göre görüşmeler gerçekleşir ve anlaşma sağlanırsa petrol fiyatları düşebilir, bu da altını destekleyebilir. Ancak görüşmeler başarısız olursa piyasalarda yeniden sert dalgalanmalar görülebilir.

Petrolde düşüş

Barış görüşmesi beklentisiyle petrol fiyatları düşerken, yatırımcılar Orta Doğu’dan arzın artabileceğini fiyatlıyor.

Yüksek petrol fiyatları üretim ve taşımacılık maliyetlerini artırarak enflasyonu körüklerken, altın genelde enflasyona karşı korunma aracı olarak görülüyor. Ancak yüksek faiz ortamı, yatırımcılara düzenli getiri sunan varlıkları öne çıkarırken altına olan talebi ve cazibeyi baskılıyor.

İran’dan görüşme sinyali

Reuters’a konuşan üst düzey bir İranlı yetkili, Tahran’ın ABD ile Pakistan’da yapılacak barış görüşmelerine katılmayı değerlendirdiğini söyledi.

İslamabad yönetiminin, ABD’nin İran limanlarına yönelik ablukasını sona erdirmeye yönelik adımları, bu sürecin önünü açan kritik gelişme olarak öne çıkıyor.

Ateşkes süresi doluyor

Binlerce kişinin hayatını kaybettiği ve özellikle enerji piyasalarını sarsan çatışmalarda ilan edilen iki haftalık ateşkesin bu hafta sona ermesi bekleniyor.

Şubat sonunda ABD ve İsrail’in İran’a yönelik saldırılarının ardından altın fiyatları yaklaşık yüzde 8 geriledi.

Diğer değerli metallerde son durum ne?

Gümüş yüzde 0,6 düşüşle 79,40 dolar, platin yüzde 0,7 düşüşle 2.074 dolar, paladyum yüzde 0,3 yükselişle 1.556,16 dolar oldu.