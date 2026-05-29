Piyasalar ateşkesi fiyatladı, altın sınırlı yükseldi

Altın fiyatları, ABD ile İran’ın anlaşmaya yaklaştığına yönelik haberlerin etkisiyle yükseldi.

Spot altın yüzde 0,3 yükselerek ons başına 4.506,94 dolara ulaştı. Buna karşın metal, haftalık bazda hâlâ yaklaşık yüzde 0,1 değer kaybı taşıyor.

Altın, perşembe günü iki ayın en düşük seviyesini gördükten sonra, ateşkesin uzatılabileceğine yönelik haberlerin etkisiyle günü artıda kapatmıştı.

Cnbc-E'de yer alan habere göre GoldSilver Central Genel Müdürü Brian Lan, fiyatların dün 4.360 dolara kadar gerilediğini ve ateşkes duyurusu gelene kadar daha da düşmesinin muhtemel göründüğünü, açıklamanın ardından ise ani bir yön değişimi yaşandığını söyledi.

Piyasalarda gözler ABD-İran anlaşmasında

Piyasaların odağında şimdi, yalnızca Trump’ın onayının beklendiği belirtilen anlaşmanın resmiyet kazanıp kazanmayacağı yer alıyor.

Reuters'a konuşan kaynaklar, ABD ile İran'ın perşembe günü ateşkesi uzatma ve Hürmüz Boğazı'ndaki gemi taşımacılığı üzerindeki kısıtlamaları kaldırma konusunda anlaşmaya vardığını belirtmişti. Ancak ABD Başkanı Donald Trump henüz onay vermedi ve İran devlet medyası anlaşmanın kesinleşmediğini duyurdu.

ABD enflasyonunda üç yılın en hızlı artışı: Fed’den uzun süre faiz molası beklentisi

Öte yandan ABD’de nisan ayında enflasyon, son üç yılın en hızlı yükselişini kaydetti. İran savaşıyla artan enerji fiyatları ise Fed’in faizleri gelecek yılın büyük bölümünde sabit tutacağı beklentilerini güçlendirdi.

New York Fed Başkanı John Williams, mevcut ekonomik görünüm karşısında para politikasının uygun seviyede bulunduğunu belirterek, enflasyonun kısa vadede yüksek seyretmesini ancak yılın ilerleyen dönemlerinde baskıların azalmasını beklediğini ifade etti.

Petrol fiyatları yüzde 3'ten fazla yükseldi

Diğer yandan ABD ile İran arasında tırmanan gerilim, petrol fiyatlarını yüzde 3’ün üzerinde yükselterek enflasyon kaygılarını artırdı ve faiz görünümünü daha da belirsizleştirdi.

Diğer değerli metallerde durum ne?

Diğer değerli metaller de değer kaybetti: gümüş yüzde 3, platin yüzde 1,4 ve paladyum yüzde 1,9 düştü.