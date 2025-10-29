  1. Ekonomim
  2. Altın Haberleri
  3. Piyasalar Fed'e odaklandı! Altında fiyatlamalar değişebilir
Takip Et

Piyasalar Fed'e odaklandı! Altında fiyatlamalar değişebilir

Altın fiyatları, geçen hafta başlattığı düşüşünü bu hafta da devam ettirirken, bugünkü işlemlerde primli seyirde hareket ediyor. Piyasalar bugün Fed'in faiz kararını ve Başkan Powell'ın mesajlarını takip edecek. Verilecek mesajların, altın fiyatları üzerinde etkili olması bekleniyor.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Piyasalar Fed'e odaklandı! Altında fiyatlamalar değişebilir
Takip Et

İSTANBUL / EKONOMİ

Küresel piyasalar bugün ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz kararına ve Fed Başkanı Jerome Powell'ın piyasalara vereceği mesajlara odaklandı. Fed faiz kararını Türkiye saatine göre (TSİ) 21.00'de açıklayacak. Powell'ın ise, TSİ 21.30'da basının karşısına çıkması bekleniyor.

Fed'in bu akşam politika faizini 25 baz puan indirmesine kesin gözüyle bakılırken; Powell'ın para politikasının seyrine yönelik vereceği ipuçları önemli olacak. Yapılacak açıklamaların varlık fiyatlarının yönü üzerinde etkili olması bekleniyor.

Bu günün 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı olması dolayısıyla yurt içinde piyasalar kapalı.

Ons altın 4 bin dolar sınırında

Altının onsu yeni işlem gününde değer kazancında ilerlerken, saat 11.15 itibarıyla yüzde 1,40 artışla 4 bin 7 dolardan işlem görüyor.

ABD-Çin görüşmelerine dair iyimserliklerin piyasalardaki risk algısını azaltmasıyla güvenli liman varlıklardan olan altına yönelim zayıfladı. Altının onsu yatırımcıların temkinli duruşunu yumuşatması ve kar realizasyonu güdülerinin devreye girmesiyle rekor seviyelerden geriledi.

Gram altın yükselişte

Yeni güne yükselişle başlayan gram altın, şu dakikalarda önceki kapanışın yüzde 1,39 üzerinde 5 bin 400 lira seviyesinde bulunuyor. Çeyrek altın 9 bin 298 liradan, cumhuriyet altını 37 bin 55 liradan satılıyor.

Dün ons fiyatındaki düşüşe paralel değer kaybeden altının gramı, günü yüzde 0,6 azalışla 5 bin 334 liradan tamamlamıştı.

Dolar fiyatları 42 TL'ye yakınDolar fiyatları 42 TL'ye yakınDolar

 

Altın Haberleri
Çeyrek, gram ve yarım altın fiyatları bugün ne kadar? (29 Ekim 2025 güncel altın satış fiyatları)
Çeyrek, gram ve yarım altın fiyatları bugün ne kadar?
Altın fiyatları üç haftanın en düşük seviyesine geriledi
Altın fiyatları üç haftanın en düşük seviyesine geriledi
Altın iki haftanın en düşüğünde: Çeyrek, gram ve yarım altın fiyatları bugün ne kadar?
Altın iki haftanın en düşüğünde: İşte güncel altın satış fiyatları
Altında fiyat tahmini 3 ayda yüzde 26 arttı
Altında fiyat tahmini 3 ayda yüzde 26 arttı
Kapalıçarşı kol kesiyor, atölyeler kapanıyor!
Kapalıçarşı kol kesiyor, atölyeler kapanıyor!
HSBC'den altın fiyatları için 2026 tahmini
HSBC'den altın fiyatları için 2026 tahmini