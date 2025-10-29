Piyasalar Fed'e odaklandı! Altında fiyatlamalar değişebilir

İSTANBUL / EKONOMİ

Küresel piyasalar bugün ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz kararına ve Fed Başkanı Jerome Powell'ın piyasalara vereceği mesajlara odaklandı. Fed faiz kararını Türkiye saatine göre (TSİ) 21.00'de açıklayacak. Powell'ın ise, TSİ 21.30'da basının karşısına çıkması bekleniyor.

Fed'in bu akşam politika faizini 25 baz puan indirmesine kesin gözüyle bakılırken; Powell'ın para politikasının seyrine yönelik vereceği ipuçları önemli olacak. Yapılacak açıklamaların varlık fiyatlarının yönü üzerinde etkili olması bekleniyor.

Bu günün 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı olması dolayısıyla yurt içinde piyasalar kapalı.

Ons altın 4 bin dolar sınırında

Altının onsu yeni işlem gününde değer kazancında ilerlerken, saat 11.15 itibarıyla yüzde 1,40 artışla 4 bin 7 dolardan işlem görüyor.

ABD-Çin görüşmelerine dair iyimserliklerin piyasalardaki risk algısını azaltmasıyla güvenli liman varlıklardan olan altına yönelim zayıfladı. Altının onsu yatırımcıların temkinli duruşunu yumuşatması ve kar realizasyonu güdülerinin devreye girmesiyle rekor seviyelerden geriledi.

Gram altın yükselişte

Yeni güne yükselişle başlayan gram altın, şu dakikalarda önceki kapanışın yüzde 1,39 üzerinde 5 bin 400 lira seviyesinde bulunuyor. Çeyrek altın 9 bin 298 liradan, cumhuriyet altını 37 bin 55 liradan satılıyor.

Dün ons fiyatındaki düşüşe paralel değer kaybeden altının gramı, günü yüzde 0,6 azalışla 5 bin 334 liradan tamamlamıştı.