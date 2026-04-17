Piyasalar ikiye bölündü: Altın yön arıyor

Altın fiyatları, önceki seansta gördüğü bir aylık zirvenin ardından Perşembe günü yatay seyretti.

Spot altın ons başına 4 bin 785,57 dolarla sınırlı değişim gösterirken, ABD altın vadeli işlemleri yüzde 0,3 düşüşle 4.808,30 dolardan kapandı.

Gram altın ne kadar?

Gram altın fiyatları da yeni güne yatay pozitif seyirde başladı. Gram altın 6 bin 914 lira seviyesinden işlem gördü.

Martta altındaki düşüşün nedeni ne?

Altın, ABD ve İsrail’in İran’a yönelik savaş başlatmasının ardından mart ayında sert gerilemişti. Artan enflasyon ve likidite endişeleri yatırımcıları temkinli bir duruş sergilemeye iterken, faiz oranlarının yüksek seyretmesi faiz getirisi olmayan altının cazibesini zayıflattı.

Barış umutları altını destekledi

ABD ile İran arasında kalıcı bir anlaşmaya varılabileceği beklentisi, enerji fiyatlarının düşeceği ve faiz baskısının azalacağı öngörüsüyle altının yeniden yükselmesine neden oldu. Tarafların hafta sonu tıkanan görüşmelerin ardından yeniden masaya oturması bekleniyor.

Faiz indirimi beklentisi ne durumda?

Cnbc-E'de yer alan habere göre High Ridge Futures metal ticareti direktörü David Meger, “ABD-İran geriliminde bir yumuşama ya da savaşın sona ermesi, ilerleyen süreçte faiz indirimlerini daha olası hale getirir. Bu da değerli metalleri destekler” dedi.

Piyasalarda, Federal Reserve’in bu yıl faiz indirimi yapma ihtimali yüzde 32 olarak fiyatlanıyor.

İşgücü piyasası dirençli ama temkinli

ABD’de işsizlik maaşı başvuruları geçen hafta geriledi. Bu durum işgücü piyasasının hâlâ güçlü olduğuna işaret ederken, işverenlerin İran savaşı kaynaklı belirsizlik nedeniyle temkinli davrandığı görülüyor.

Diğer değerli metallerde son durum

Spot gümüş yüzde 1 düşüşle 78,29 dolara geriledi. Silver Institute ve Metals Focus’a göre gümüş piyasası üst üste altıncı yılında da yapısal arz açığı vermeye hazırlanıyor. 2021’den bu yana stoklardan 762 milyon ons çekilmesi, zayıf talep beklentilerine rağmen yeni bir likidite sıkışması riskini artırıyor.

Platin yüzde 0,6 düşüşle 2.096,20 dolara, paladyum ise yüzde 0,7 kayıpla 1.561,50 dolara geriledi.