Piyasalar nefesini tuttu: Petrol yükselişte, altın beklemede!

ABD Başkanı Donald Trump'ın bir anlaşmaya varılması ve Hürmüz Boğazı'nın açılması için İran'a tanığı süre, ABD'de yerel saatle 20.00'de (TSİ Çarşamba 03.00) sona erecek.

Verilen sürenin sonuna gelinirken Trump'ın yaptığı “Bir medeniyet bu gece yok olacak, bir daha geri gelmeyecek. Bunu istemiyorum ama muhtemelen olacak” açıklaması yatırımcıları tedirgin etti ve petrol fiyatları yükseldi.

ABD-İsrail ile İran arasındaki savaşın tetiklediği arz krizi, Avrupa ve Asya’daki rafinerilerin bazı ham petrol türleri için varil başına yaklaşık 150 dolara varan rekor fiyatlar ödemesine yol açtı. Bu seviyeler, vadeli petrol fiyatlarının belirgin şekilde üzerine çıktı.

NYMEX'de Mayıs vadeli Batı Teksas petrolünün varil fiyatı yüzde 4'e yakın artışla 116,78 dolara yükseldi.

ICE'de Haziran vadeli Brent petrolü ise yüzde 0,64 artışla 110,47 dolardan işlem görüyor.

Piyasada fiziki arz sıkışıklığı nedeniyle fiyatların “panik” alımlarıyla belirlendiği ifade edilirken, anlık teslimata yönelik petrol talebinin öne çıktığı belirtiliyor. Fiziki petrol göstergesi olan dated Brent, haziran vadeli Brent kontratlarına göre yaklaşık 20 dolar daha yüksek işlem görüyor.

Ons altın ise 4644 dolar civarında yatay bir seyir ile “bekle-gör” modunu sürdürüyor.