Piyasalarda aşırı fiyatlama dengeleniyor mu? Burcu Kıratlı'dan altın ve teknoloji analizi

Küresel piyasalarda teknoloji hisselerine yönelik satış dalgasını değerlendiren Burcu Kıratlı, Güney Kore endeksi KOSP’taki devre kesici hareketlerin teknoloji hisselerindeki aşırı değerleme algısından kaynaklandığını belirtti. Ancak Kıratlı, bu durumun bir balon olduğu fikrine katılmadığını, yaşananların sağlıklı bir düzeltme olduğunu ifade etti. Yapay zeka ve yarı iletken ekosistemini yeni yürümeye başlayan bir bebeğe benzeten Kıratlı, Micron’un beklentilerin çok üzerindeki bilançosunun bu sektördeki büyüme potansiyelini bir kez daha kanıtladığını ve piyasa algısında henüz büyük bir bozulma olmadığını söyledi.

Petrol ve altında sert geri çekilme

Emtia cephesinde petrolün savaş öncesi seviyelerine dönmesini değerlendiren Kıratlı, 110 dolarların üzerindeki fiyatların aşırı olduğunu, şu anki 75-80 dolar bandının ise haber akışlarıyla dengeleneceğini belirtti. Altın tarafında ise ons fiyatının 4.000 doların altına sarkarak 3.700-3.800 dolar seviyelerine gelmesini, piyasadaki 'Fed faiz artırabilir' endişesine bağladı. Kıratlı, altın fiyatlarındaki bu geri çekilmenin bir aşırı fiyatlama olduğunu ve fiyatların yukarı yönlü alanının genişlemesiyle birlikte alım seviyelerine yaklaştığını ifade etti.

Fed ve faiz beklentileri: Artış beklemiyorum

Piyasadaki ABD Merkez Bankası (Fed) endişelerini de yorumlayan Kıratlı, Fed’den yeni bir faiz artışı beklemediğini, aksine uzun vadeli faizlerin piyasa işlevini görmesi durumunda kısa vadeli faizleri indirmek için alan bile açılabileceğini savundu. Piyasanın Fed’in sözlü yönlendirmelerini tam olarak anlamadığını ve bir boşlukta olduğunu belirten Kıratlı, veriler geldikçe bu belirsizliğin dağılacağını ve altının üzerindeki faiz baskısının kalkacağını öngörüyor.

Türkiye ve MSCI: Şeffaflık zorunluluğu

Türkiye piyasalarına yönelik MSCI’dan gelen ‘erişilebilirlik ve işleyiş’ uyarılarını da değerlendiren Burcu Kıratlı, kalıcı yabancı yatırımcı eksikliğine dikkat çekti. MSCI’nın daha önce 2025 yılında şeffaflık ve sahiplik oranları üzerinden sinyaller verdiğini hatırlatan Kıratlı, Sermaye Piyasası Kurulu’nun (SPK) fiili dolaşımdaki hisselerle ilgili attığı adımları ‘geç kalınmış ama önemli düzenlemeler’ olarak niteledi. Türkiye'nin yabancı yatırımcıyı çekebilmesi için öncelikle yerli yatırımcıyı koruyan ve şeffaflığı sağlayan ‘ev ödevlerini’ yapması gerektiğini belirten Kıratlı, bu düzenlemelerin zamanla kabul göreceğine dair iyimserliğini koruduğunu ifade etti.