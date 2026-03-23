Piyasalarda kritik soru: Altın neden yükselemiyor?

ING tarafından yayımlanan analiz raporuna göre, küresel piyasalarda jeopolitik riskler altın fiyatlarını desteklemeye devam etse de son fiyat hareketleri bu gerilimlerin kalıcı bir yükseliş trendi oluşturmak için tek başına yeterli olmadığını gösteriyor.

Makroekonomik faktörler, özellikle reel getiriler, ABD doları ve faiz oranı beklentileri, altının yukarı yönlü hareketinin önündeki temel engeller olarak kalmaya devam ediyor.

Önceki şok dönemleriyle benzerlik gösteriyor

İran ile yaşanan çatışmanın başlamasından bu yana altın fiyatlarının yaklaşık %14 oranında gerilemesi, faiz oranları, doların gücü ve varlıklar arası pozisyonlanma gibi makro güçlerin kısa vadeli fiyat dinamikleri üzerindeki hakimiyetini ortaya koyuyor.

ING stratejistleri, bu durumun likidite ihtiyacının güvenli liman talebinin önüne geçtiği önceki şok dönemleriyle benzerlik gösterdiğine dikkat çekiyor. Örneğin 2022 yılında Rusya'nın Ukrayna'yı işgali sonrası ilk etapta yükselen fiyatlar, enflasyon şokunun faizlere ve dolara yansımasıyla bu kazanımlarını geri vermişti.

Enerji fiyatları gevşeme ihtimalini zayıflatıyor

Enerji fiyatlarındaki artış ise enflasyon görünümünü karmaşıklaştırarak para politikasında gevşeme ihtimalini zayıflatıyor. ABD Merkez Bankası'nın (FED) bu hafta faizleri sabit bırakması ve Başkan Powell'ın daha fazla gevşeme için enflasyonda net ilerleme görme şartını vurgulaması, altın üzerinde baskı oluşturan yüksek reel getirilerin korunmasına neden oluyor.

Bununla birlikte ING, uzun vadede düşük büyüme ve kalıcı enflasyonun bir arada olduğu stagflasyonist bir ortamın altın için destekleyici kalmaya devam edeceğini öngörüyor.

Merkez bankalarının alımları ivme kaybetti

Resmi sektör talebi tarafında ise merkez bankalarının alımları yapısal bir destek sunsa da ivme kaybetmiş durumda görünüyor.

Dünya Altın Konseyi verilerine göre, 2025 yılı aylık ortalaması olan 27 tonun oldukça altında kalarak ocak ayında net 5 tonluk bir alım gerçekleşti. Özbekistan gibi ülkelerin alımlarına karşılık Rusya'nın satış yaptığı görülürken, Malezya gibi yeni alıcıların piyasaya girmesi talep tabanının kademeli olarak genişlediğine işaret ediyor.

Altın üzerindeki baskılar

Yatırım tarafında ise ETF çıkışları altın fiyatları üzerinde baskı kurmaya devam ediyor. Son haftalarda yaşanan sürekli çıkışlar, İran savaşının başından bu yana elde edilen kazanımların büyük bir kısmının geri verilmesine yol açtı.

ING analizine göre, yılın geri kalanında FED'in faiz indirimlerine yönelmesi durumunda ETF girişlerinin tekrar canlanabileceği, ancak "daha uzun süre yüksek faiz" senaryosunun bu çıkışları bir engel olarak tutmaya devam edeceği belirtiliyor.

Geleceğe yönelik bakıldığında, altının yılbaşından bu yana yaklaşık %6 oranında artıda olması piyasayı kar realizasyonlarına karşı hassas kılıyor. ING, genel görünümün yapıcı kalmaya devam ettiğini ancak kısa vadeli risklerin arttığını vurguluyor.