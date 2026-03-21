Piyasalarda savaş baskısı sürüyor: Altında haftalık yüzde 10 kayıp

ABD’nin Ortadoğu’ya ilave asker sevk edeceğine yönelik haber akışı, enerji fiyatlarının yükselebileceği ve enflasyonist baskıların artabileceği beklentisini güçlendirirken, bu durum faizlerin yüksek kalacağı öngörüsünü destekledi.

Haber akışının etkisiyle ons altın fiyatı, haftalık bazda yüzde 10,4 kayıpla 4 bin 500 doların altına kadar geriledi.

Gram altın da hızlı düştü

Fiyatı ons altın ve dolar/TL'ye göre hesaplanan gram atın fiyatı, ons altındaki düşüşün etkisiyle haftalık bazda yüzde 10,2 geriledi. Altının gram fiyatı 6 bin 406 liraya kadar indi.

Güçlü dolar, diğer para birimlerini kullanan yatırımcılar için altını daha pahalı hale getirerek talebi sınırlıyor.

Enflasyonist risk yükseldi

ABD-İsrail’in 28 Şubat’ta İran’a yönelik başlattığı saldırıların ardından bölgede artan gerilim, küresel ekonomi üzerinde baskı oluşturuyor. İran’ın Hürmüz Boğazı’nı uzun süreli bloke etme ihtimali ise enerji fiyatlarının yüksek seyretmesine ve enflasyonun artmasına yol açabileceği endişesini beraberinde getiriyor.

Piyasalarda artan enflasyon beklentileri, merkez bankalarının faiz oranlarını daha uzun süre yüksek tutabileceği öngörüsünü güçlendiriyor.

Altın fiyatlarında 'faiz' baskısı

Altın, enflasyona karşı bir güvenli liman olarak görülse de yüksek faiz oranları, getiri sağlamayan varlıkların cazibesini azaltıyor.

Küresel aracı kurumlar, Avrupa Merkez Bankası ile İngiltere Merkez Bankası’nın faiz artırma ihtimalinin yükseldiğini ve bu adımların en erken nisan ayında gelebileceğini değerlendiriyor.

ABD Merkez Bankası (Fed) ise son toplantısında faizleri sabit tutarken, enflasyon beklentisini yukarı yönlü revize etti. Fed Başkanı Jerome Powell, para politikası görünümünün savaş nedeniyle yüksek belirsizlik içerdiğini ifade etti.