Piyasaların gözü ABD-İran savaşında: Güvenli limana talep arttı, altın fiyatları yükselişte

Altın fiyatları, ABD ile İran arasındaki kırılgan ateşkese rağmen yeniden yükselişe geçti.

Spot altın yüzde 0,7 değer kazanarak ons başına 4 bin 719 dolara yükseldi. Böylece haftalık bazdaki prim yüzde 2’nin üzerine çıkarken, ABD vadeli altın kontratlarındaki yükseliş de dikkat çekti.

Yeni anlaşma ihtimali, altın fiyatlarında sert dalgalanmalara yol açabilir

ABD ile İran’ın perşembe günü düzenlediği karşılıklı saldırılar, yaklaşık bir aydır süren ateşkesin en kritik testi olarak görüldü. Buna karşın her iki taraftan da gelen “gerilimi tırmandırmak istemiyoruz” yönündeki açıklamalar, piyasalardaki endişenin sınırlı kalmasını sağladı.

Cnbc-E'de yer alan habere göre analistler, yatırımcıların odağını tamamen Washington ile Tahran’dan gelecek mesajlara çevirdiğini belirtiyor. Özellikle taraflar arasında yeni bir anlaşma ihtimalinin gündeme gelmesi, altın fiyatlarında sert hareketlere neden olabiliyor.

Petrol baskısı hafifledi, altın nefes aldı

Şubat sonunda başlayan savaşın ardından petrol fiyatlarında yaşanan sert yükseliş, enflasyon endişelerini güçlendirirken faiz beklentilerinin de yukarı yönlü revize edilmesine neden olmuştu. Yüksek faiz beklentisi ise getirisi olmayan altın üzerinde baskı yaratmıştı.

Ancak son günlerde petrol fiyatlarında tansiyonun düşmesiyle birlikte altın yeniden toparlanma eğilimine girdi. Uzmanlar, piyasaların artık yalnızca jeopolitik riskleri değil, merkez bankalarının faiz politikalarına ilişkin beklentileri de eş zamanlı olarak fiyatladığını belirtiyor.

Kritik veri bekleniyor: ABD tarım dışı istihdam verisi açıklanacak

Piyasaların yakından takip ettiği bir diğer gelişme ise bugün açıklanacak ABD tarım dışı istihdam verisi olacak. Söz konusu verinin, ABD Merkez Bankası’nın (Fed) faiz politikasına yönelik beklentiler üzerinde belirleyici olması bekleniyor.

Reuters anketine göre ABD’de tarım dışı istihdamın geçen ay 62 bin kişi artması bekleniyor. Mart ayında bu rakam 178 bin olmuştu.

Değerli metallerde son durum ne?

Altındaki yükselişe diğer değerli metaller de eşlik etti. Gümüş yüzde 1,6 yükselirken, platin ve paladyum fiyatlarında da yüzde 1’in üzerinde artış görüldü.