QNB: Türklerin altın varlıkları şubattan bu yana 155 milyar dolar eridi

QNB Bank ekonomistleri, Türk vatandaşlarının elindeki altın varlıklarının şubat ayından bu yana 155 milyar dolar azaldığını tahmin etti.

Buna karşın, haziran ayında toplam yurt içi altın varlıklarının önceki aya göre sınırlı artışla 560 milyar dolar seviyesine yükseldiği ifade edildi.

QNB Bank değerlendirmesinde, yurt içi altın varlıklarındaki artışın hız kazansa da tarihsel ortalamaların belirgin şekilde altında kaldığına dikkat çekildi.

"Tüketimdeki yavaşlamayı destekledi"

Banka, altının Türkiye'de geleneksel bir tasarruf aracı olması nedeniyle geçen yıl yükselen fiyatların hane halkı servetini artırarak tüketimi desteklediğini belirtti.

Değerlendirmede, sıkı para politikasının ve İran kaynaklı jeopolitik gelişmelerin yanı sıra altın fiyatlarındaki düşüşün de hane halkı tüketimindeki yavaşlamaya katkı sağladığı ifade edildi.

Altının ons fiyatı ocak ayı sonunda gördüğü 5 bin 400 doların üzerindeki zirve seviyelerinden gerileyerek yaklaşık 4 bin 100 dolar seviyesinde işlem görüyor.