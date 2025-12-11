RBC: Altında yükseliş 2 yıl daha devam edebilir

RBC Capital Markets'ın değerli metaller analistleri, merkez bankalarının süregelen alımları ile yatırımcı talebinin altının egemen olmayan bir varlık olarak konumunu daha da güçlendirdiğini belirtti. Analistlere göre, 2025 boyunca yüzde 60’lık değer artışı kaydeden altın hala yükseliş potansiyeli barındırıyor.

RBC, üreticilerin disiplinini koruması ve marjların genişlemesiyle sektörün "mükemmel bir fırtına" içinde olduğuna dikkat çekti. Bankanın yeni fiyat tahminlerine göre altının 2026’da ortalama 4.600 dolar seviyesinde işlem görmesi, yıl sonunda ise 4.800 dolara ulaşması bekleniyor. 2027 yılı için ortalama fiyat tahmini ise 5.100 dolar olarak açıklandı.