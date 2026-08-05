RBC'den altında dikkat çeken tahmin

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Altın fiyatları son dönemde 4.000 dolar seviyesinin çevresinde dalgalanırken, RBC Capital Markets yayımladığı raporda değerli metal için yükseliş beklentisini korudu.

Banka, iyimser senaryosunda ons altının 2027 yılında 5.300 dolara yaklaşabileceğini öngördü.

RBC'nin yüksek senaryosuna göre ons altının 2026'nın üçüncü çeyreğinde ortalama 5.132 dolar, dördüncü çeyreğinde ise 5.203 dolar seviyesinde işlem görmesi bekleniyor.

2027 yılı için ortalama fiyat tahmini ise 5.296 dolar olarak açıklandı.

Temel senaryoda da yükseliş öngörülüyor

Banka, daha temkinli olan temel senaryosunda ise 2026'nın üçüncü çeyreği için 4.558 dolar, dördüncü çeyreği için 4.370 dolar ve 2027 yılı ortalaması için 4.225 dolar tahmininde bulundu.

Bu seviyelerin de mevcut ons altın fiyatlarının üzerinde olduğu belirtildi.

RBC'ye göre yükseliş beklentisinin arkasındaki en önemli etkenlerden biri merkez bankalarının altın alımları olmaya devam ediyor.

Raporda, merkez bankalarının ikinci çeyrekte 289 ton altın satın aldığı, bu miktarın mücevher ile külçe ve altın para talebini geride bıraktığı ifade edildi.Banka ayrıca Asya'da yatırımcıların mücevher yerine yatırım amaçlı altın ürünlerine yönelmesinin fiziksel altın talebini desteklediğini vurguladı.

Olumsuz sernaryo

Banka, olumsuz senaryosunda ise ons altının 2026'nın üçüncü çeyreğinde ortalama 3.729 dolar, 2027 yılında ise 3.661 dolar seviyesinde işlem görebileceğini tahmin etti.

Raporda, buna karşın merkez bankalarının güçlü alımlarını sürdürmesi ve yatırım talebinin artması halinde 5.300 dolar senaryosunun masada olduğu vurgulandı.