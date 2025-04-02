Rekor tazeleyen altın fiyatlarında yükseliş sürüyor

Altın fiyatları, ABD'nin açıklayacağı yeni gümrük vergileri öncesinde güvenli liman konumuyla yükselişini sürdürüyor.

Spot altın bugün Asya piyasalarında ons başına yüzde 0,7 artarak 3.135,72 dolara kadar çıktı. Külçe, dün 3.148,88 dolarla tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaşmıştı.

Analistler, art arda gelen rekor seviyelerin ana nedeninin güvenli liman alımları olduğuna işaret ediyorlar.

Piyasa, ABD Başkanı Donald Trump'ın "Kurtuluş Günü" olarak adlandırdığı günün ilerleyen saatlerinde uygulanacak ABD tarifeleri öncesinde gerginlik yaşıyor.

Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt, ABD Başkanı Donald Trump’ın karşılıklı gümrük vergilerini bugün duyuracağını belirterek, "2 Nisan 2025, modern Amerikan tarihinin en önemli günlerinden biri olarak tarihe geçecek" dedi.

Altının yükselişi ayrıca güçlü merkez bankası talebi, Fed tarafından faiz oranlarının düşürülmesi beklentileri, Orta Doğu ve Avrupa'daki jeopolitik istikrarsızlık ve altın destekli borsa yatırım fonlarına artan akışlarla da destekleniyor.

Altın fiyatları yüzde 0,55 artışla 3.131,37 seviyesinde bulunuyor.

Ons altın gelecek 6-9 ayda yükselme eğiliminde olacak

State Street Global Advisors SPDR stratejistleri, ortalama altın fiyat seviyelerinin önümüzdeki 6-9 ay boyunca yükselme eğiliminde olacağını ve 3.300-3.400 dolar/ons seviyesine çıkma potansiyeli olduğunu öne sürdüler.

Altın piyasasının yükselişini destekleyen unsurlar arasında yatırımcı talebindeki toparlanma, ABD'de resesyon/stagflasyon risklerinin artması, jeopolitik belirsizliklerin sürmesi ve gelişmekte olan ülke merkez bankalarının alımlarının devam etmesi yer alıyor.

“2025 altın ticareti için ana yükseliş teması, finansal akışların 2023-2024'te güçlü fiziksel talebi yakalaması gibi görünüyor” değerlendirmesini yapan State Street stratejistleri, bununla birlikte, altın temellerinde sürpriz bir gevşemenin dikkate alınması gereken bir joker risk olduğunu da söylediler.

Stratejistler, Çin'in Ocak-Şubat aylarında beklenenden çok daha yumuşak parasal olmayan altın ithalat hacimlerini izlenecek önemli bir gösterge olarak işaret ettiler.