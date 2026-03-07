Risklere karşı biriktirme yarışı: Çin Merkez Bankası 16 aydır altın alıyor

Çin Merkez Bankası (PBOC), altın rezervlerini artırmaya devam ediyor. Küresel piyasalarda dalgalanmanın yüksek olduğu, belirsizliklerin arttığı ve Orta Doğu’da da artan çatışma ortamında PBOC’nin 16 aydır altın alımlarını sürdürdüğü görüldü.

Açıklanan resmi verilere göre, Çin’in altın stokları 2026 Şubat’ta 30 bin ons artarak, 74,22 milyon onsa çıktı. Bu son alımlarla, Kasım 2024’te başlayan kesintisiz altın alım sürecinde PBOC 16. ayına girdi.

Son aylarda yaşanan oynaklıklara rağmen, altın fiyatları son haftalarda toparlanarak 5.000 dolar seviyesinin üzerine çıktı. ABD ile İsrail’in İran’a yönelik saldırıları ve karşılık almasıyla Orta Doğu’da artan riskler, yatırımcıları ve merkez bankalarını güvenli limanlara yönlendiriyor.

Altın alımları toplamda yavaşladı

Dünya Altın Konseyi’nin (WGC) son raporuna göre, dünyada merkez bankaları altın alımlarını yavaşlattı. Ocak ayında net alımlar, 5 ton olurken, son 12 ayın ortalaması olan 27 tonun oldukça altında kaldı. Bu yavaşlamada, yüksek fiyat oynaklıkları ve tatil sezonunun etkili olduğuna dikkat çekildi.

WGC Analisti Marissa Salim, "Oynak fiyatlar bazı merkez bankalarını duraklamaya itmiş olsa da dinme belirtisi göstermeyen jeopolitik gerilimlerin 2026 ve sonrasında da altın birikimini canlı tutması muhtemeldir" ifadelerini kullandı.

Alım halen yüksek

Çin ve bazı Asya ülkeleri altın almaya devam ederken, bazı ülkeler rezervlerdeki likiditeyi artırmaya başladı.

Dünyanın en büyük altın alıcılarından biri olarak bilinen Polonya Merkez Bankası Başkanı, savunma harcamalarını finanse etmek amacıyla altın rezervlerinin bir kısmını satma önerisinde bulundu. Benzer şekilde, Rusya ve Venezuela merkez bankalarının da son aylarda altın satışı gerçekleştirdiği kaydedildi.

Buna rağmen, küresel ölçekte toplam alım miktarının hala satış baskısından güçlü olduğu gözlemleniyor.