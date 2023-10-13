'Risk'ten kaçan yatırımcı güvenli limana koştu: Altın fiyatlarında hızlı yükseliş

İsrail-Filistin arasında yaşanan çatışmanın daha geniş bir bölgeye yayılabileceği endişesinin artmasıyla güvenli liman varlıklarına olan talep arttı. Altının ons fiyatı, 27 Eylül tarihinden bu yana ilk kez priskolojik seviye olan 1900 doları aşarak, 1932 dolara kadar yükseldi ve böylelikle yaklaşık 3 haftanın zirvesini gördü. Sarı maden, haftanın son işlem gününü yüzde 3,43 oranında yükselişle 1932 dolardan tamamladı.

ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz politikasına ilişkin gelen mesajlarla önceki haftalarda sert düşüşler yaşayan ons altın, yükselen jeopolitik riskin de etkisiyle 5 günde 100 dolar değer kazandı ve 2 hafta aradan sonra içinde bulunduğumuz haftayı kazançla tamamladı.

Altının ons fiyatında teknik açıdan, 1900 ve 1920 dolar direnç, 1860 ve 1840 dolar destek konumunda bulunuyor.

Tahvil faizlerindeki yükseliş altını baskılıyor

ABD'de açıklanan enflasyon verileri, çarşamba günkü Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) ve geçen haftaki tarım dışı istihdam verisiyle beraber ele alındığında, gelecek döneme ilişkin endişeler güçlü kalmaya devam ederken; yükselen ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi, altının ons fiyatındaki yükselişi törpülüyor.

Para piyasalarındaki fiyatlamalarda Fed'in gelecek ay yüzde 90 ihtimalle politika faizini sabit tutacağı öngörüsü sürerken, İsrail-Filistin çatışmasındaki gelişmeler de yakından izleniyor.

Gram altın 3 ayın zirvesini gördü

Altının gram fiyatı, güne yükselişle başlamasının ardından, dolar/TL ve ons altındaki yükselişle primli seyretti. 1727 liraya kadar yükselen gram altın, böylelikle 19 Temmuz'dan bu yana en yüksek seviyesine ulaşmış oldu. Gram altın, haftalık kapanışta yüzde 3,56 artışla 1725 lira seviyesinde alıcı buldu. Aynı dakikalar itibarıyla çeyrek altın 2 bin 770 liradan, Cumhuriyet altını 11 bin 300 liradan satıldı.