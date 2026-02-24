Rusya Merkez Bankası'ndan fiyatlar zirvedeyken dev altın satışı!

Rusya Merkez Bankası'nın (CBR) en son verilerine göre, ülke ocak ayında fiyatlar ons başına 5.500 doların üzerinde tüm zamanların en yüksek rekor seviyesine ulaşırken, rezervlerinden önemli miktarda altın sattı.

CBR'nin açıklamasına göre, Rusya 300 bin ons altın satarak toplam altın varlığını 74,5 milyon ons seviyesine düşürdü. Bu, Rusya'nın altın rezervlerinde ekim ayından bu yana görülen ilk düşüş oldu.