Rüzgar tersine döndü: Altın fiyatları bugün de kritik eşiğin altında

Spot altın, yüzde 0,8 düşüşle ons başına 4 bin 953,90 dolara geriledi. Seans içinde kayıp yüzde 1’e kadar ulaştı. ABD’de nisan vadeli altın kontratları ise yüzde 1,5 değer kaybederek 4 bin 972,90 dolara geriledi.

Gram altın ne kadar?

Ons altın tarafında yaşanan düşüşle birlikte gram altında da düşüş olduğu görüldü. Gram altın yeni güne yüzde 0,7'lik düşüşle 6 bin 973 lira seviyesinden başladı.

Tastylive Küresel Makro Araştırma Başkanı Ilya Spivak, jeopolitik risklerin genişleme sinyali vermemesinin altın üzerinde baskı yarattığına vurgu yaparak fiyatların yönü açısından Fed’in bakış açısına dair ipuçlarının kritik olacağını söyledi.

ABD Başkanı Donald Trump, İran’ın nükleer programına ilişkin Cenevre’de yapılacak görüşmelere “dolaylı” olarak dahil olacağını açıklarken, Tahran’ın anlaşmaya varmak istediğine inandığını ifade etti.

Öte yandan Ukrayna ve Rusya temsilcilerinin de ABD arabuluculuğunda Cenevre’de bir araya gelmesi bekleniyor. Kremlin, görüşmelerin ağırlıklı olarak toprak konusuna odaklanacağını açıkladı.

Güçlenen dolar altını baskıladı

ABD dolar endeksi yüzde 0,2 yükselerek diğer para birimleri karşısında değer kazandı. Bu durum, dolar cinsinden fiyatlanan altını diğer para birimlerini kullanan yatırımcılar için daha pahalı hale getirdi.

Gözler FOMC tutanaklarına çevrildi

Yatırımcılar, çarşamba günü yayımlanacak ocak ayı FOMC toplantı tutanaklarından para politikasına ilişkin yeni sinyaller bekliyor. CME FedWatch verilerine göre piyasa, ilk faiz indiriminin haziran ayında gerçekleşmesini bekliyor.

Faiz getirisi olmayan altın, düşük faiz ortamlarında genellikle daha güçlü performans gösteriyor.

Altında yeniden rekor kırılır mı?

Cnbc-E'de yer alan habere göre Tastylive Küresel Makro Araştırma Başkanı Ilya Spivak, altında kısa vadeli direnç seviyesinin 5 bin 120 dolar civarında olduğunu belirterek, “Bir sonraki ana hedef 5 bin 600 dolar seviyeleri. Ardından yeniden rekor seviyelere doğru ilerleme potansiyeli var” dedi.

Diğer değerli metallerde durum ne?

Spot gümüş yüzde 1,6 düşüşle 75,33 dolara gerilerken, gün içinde kayıp yüzde 3’ü aştı. Platin yüzde 1,3 azalışla 2 bin 14,08 dolara, paladyum ise yüzde 2,3 düşüşle 1.685,48 dolara indi.