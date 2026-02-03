Şanghay Altın Borsası oynaklığa karşı önlem aldı

Şanghay Altın Borsası, risk kontrol önlemleri kapsamında bazı altın kontratlarında teminat oranları ve günlük fiyat değişim limitlerinde düzenlemeye gittiğini duyurdu. Açıklamaya göre karar, 4 Şubat 2026 Çarşamba günü kapanış uzlaşmasından itibaren geçerli olacak.

Bu kapsamda Au(T+D), mAu(T+D), Au(T+N1), Au(T+N2), NYAuTN06 ve NYAuTN12 kontratlarında teminat oranı %16’dan %17’ye yükseltilecek. Söz konusu kontratlarda günlük fiyat dalgalanma limiti ise bir sonraki işlem gününden itibaren %15’ten %16’ya çıkarılacak.

CAu99.99 kontratında ise lot başına teminat tutarı 120 bin yuan’dan 150 bin yuan’a yükseltilecek.

Borsa, üye kuruluşlara risk farkındalığını artırma, risk yönetim planlarını gözden geçirme ve yatırımcıları olası piyasa risklerine karşı bilgilendirme çağrısında bulundu. Açıklamada, pozisyonların makul seviyelerde tutulması ve rasyonel yatırım yapılmasının piyasanın istikrarlı ve sağlıklı işleyişi açısından önem taşıdığı vurgulandı.