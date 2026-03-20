Savaş, enflasyon korkusunu tetikledi: Altın ve gümüş sarsıldı

ABD ve İsrail'in İran'a yönelik başlattıkları saldırılarda 20’inci gününde savaşın enerji tesislerini vurması küresel ekonomi, hisse senedi, altın ve enerji piyasalarını sarsmaya devam ediyor.

Yurt içinde piyasalar kapalı olurken, küresel piyasalarda oynaklık sürüyor.

Altın, hafta başından bu yana yüzde 6,6 seviyesinde değer kaybederken, bugün sınırlı bir yükselişle 4 bin 689 dolardan işlem görüyor.

Orta Doğu’daki savaşın bölgeye yayılma tehlikesi enerji fiyatlarını yükseltirken, enflasyon endişelerini de artırıyor. Merkez bankalarının Fed başta olmak üzere enflasyondaki risklere işaret etmesi ve faiz indirimlerini durdurmasıyla altın fiyatları baskılanıyor.

Petrolde yükseliş

Dün Brent petrolünün varil fiyatı İsrail'in İran'ın Güney Pars doğal gaz sahasını ve bağlı tesislerini vurmasına, İran'ın Katar'da Res Laffan LNG üretim tesislerine, Kuveyt'te Mina Abdullah ve Mina el-Ahmedi rafinerilerine saldırarak yanıt vermesi sonrası 119 dolara kadar yükseldi.

Sonrasında Trump’ın açıklamalarıyla gerileyen Brent petrol şu sıralarda yaklaşık yüzde 1 düşüşle 107 dolar seviyelerinden işlem görüyor. Brent petrolü bu hafta yüzde 3,43, son 1 ayda yüzde 57 ve yıl başından bu yana yüzde 82 yükseldi.

Merkez bankaları durdu

Petroldeki yükseliş, küresel merkez bankalarının enflasyon korkusunu tetikledi.

Avustralya MB faiz artırırken, Fed, BOJ, BoE ve son olarak Avrupa Merkez Bankası (ECB) faiz oranlarını değiştirmedi. BoE ve ECB gerektiğinde faizin yükseltilebileceği mesajını verirken, Fed Başkanı Powell da mal enflasyonunda hedefe doğru ilerleme görülmedikçe, faiz indiriminin görülemeyeceğini vurguladı.

Savaş altını vurdu

Küresel merkez bankalarını saran enflasyon endişesi ve faizlerin yüksek kalması, yatırımcıların son dönemdeki gözdeleri altın ve gümüşü vurdu.

Ons altın fiyatı dün bir ara yüzde 6'nın üzerinde düşüşle 4.502,98 dolara kadar geriledi. Bugün düne göre yüzde 0,7 oranında yükselişle 4.682 dolar seviyesinden işlem görüyor. Ons altın bu hafta yüzde 6,7, ay başından bu yana yüzde 12,5 düştü. Ancak hala yıl başına göre yüzde 8,5 yukarıda işlem görüyor.

Gümüş daha hızlı düştü

Gümüş fiyatı da dün 65,50 dolar/ons seviyesine kadar geriledi. Şu sıralarda yüzde 1’e yakın kayıpla 72 dolar seviyesinde işlem görüyor. Gümüş bu hafta yüzde 10, ay başından bu yana yüzde 25, yılbaşından bu yana da yüzde 16,5 değer kaybetti.