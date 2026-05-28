Savaş gerilimi artınca yüksek faiz baskısı altını vurdu!

Küresel piyasaların güvenli limanı altın artık yerini daha likit yatırımlara bırakmaya hazırlanıyor. Jeopolitik gerilimin tırmanmasıyla yatırımcılar, altına alternatif arayışına girdi.

Yurt içinde piyasaların kapalı olduğu son günlerde ons altın küresel piyasalarda yaklaşık yüzde 2,54 değer kaybederken, bugüne de düşüşle başladı. Ons altın yeni işlem gününde yüzde 2’ye yakın düşüşle 4.377 dolara gerileyerek son 2 ayın en düşük seviyelerine indi.

Gümüşte de satış baskısı görülürken, yaklaşık son bir ayın en düşük seviyesinden işlem görüyor. Son iki günde yüzde 4,36 düşen ons gümüş bugün de güne başlarken yüzde 2,60 seviyesinde gerileyerek 72,68 dolara geriledi.

StoneX Kıdemli Analisti Matt Simpson, jeopolitik risklerin yüksek kalmasıyla ABD-İran müzakerelerindeki iyimserliğin daha önce de hayal kırıklığı yarattığına dikkat çekerek, altındaki seyrin güçlü dolar baskısı altında kalabileceğini söyledi.

Hürmüz’de hareketlilik

ABD’li bir yetkili, ordunun İran’da yeni operasyonlar düzenlediğini açıklarken, ABD güçlerinin Hürmüz’deki ticari gemiler için tehdit oluşturduğu düşünülen askeri hedeflerin vurulduğu belirtildi.

Saldırılar, Donald Trump’ın Hürmüz Boğazı’nda trafiğin yeniden açılmasına yönelik İran kaynaklı anlaşma iddialarını reddetmesinin ardından geldi.

Barış sağlansa da enerji fiyatlarındaki artışın enflasyonu yüksek tutması ve merkez bankalarını faiz indiriminden ziyade "daha uzun süre yüksek faiz" politikasına zorlaması bekleniyor.

Faiz baskısı

İran Devrim Muhafızları’nın ABD hava üssünü hedef aldığını açıklamasının ardından petrol fiyatlarında yaşanan sert yükselişle piyasalarda enerji arzına yönelik endişelerin yeniden güçlendi.

Uzmanlar, yükselen petrol fiyatlarının enflasyonu hızlandırabileceğini ve merkez bankalarının faizleri daha uzun süre yüksek tutmasına neden olabileceğini belirtiyor.

Bu da yüksek faiz ortamında altın ve değerli metaller üzerinde baskı yaratıyor.

Fed yöneticisi Lisa Cook, enflasyonun yanlış yöne gittiğini belirterek, bu seyrin sürmesi halinde faiz artırımına hazır olduğunu ifade etti.

Şubat sonunda başlayan savaşla yüzde 16’dan fazla değer kaybeden altın, yıl başından bu yana elde ettiği kazançların neredeyse tamamını geri verdi.

Altına alternatifler

Yatırımcılar da “güvenli liman” altında güven kaybı yaşarken, yatırımlarını daha kârlı gördükleri alanlara yönlendiriyor. Global X ETFs Yatırım Stratejisti Justin Lin, küresel yatırımcıların odağının, Asya’daki CXMT ve ABD’deki SpaceX gibi devasa halka arzlara kaymış durumda olduğunu işaret etti. Lin, petrol fiyatlarının yüksek seyretmesi durumunda, ons altının 4.000 - 4.250 dolar bandındaki destek seviyelerini test edebileceğini öngörüyor.