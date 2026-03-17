Altın fiyatlarında sınırlı yükseliş: Gözler Fed ve merkez bankalarında

Spot altın, yüzde 0,4 artışla ons başına 5 bin 23,19 dolara yükseldi. ABD’de nisan vadeli altın kontratları ise yüzde 0,5 değer kazanarak 5 bin 27,20 dolara çıktı.

Gram altın ne kadar?

Ons altın tarafında yaşanan yükselişin ardından gram altında da yukarı yönlü hareket yaşandı. Gram altın fiyatları yeni güne yüzde 0,5'lik yükselişle 7 bin 145 lira seviyesinden başladı.

Altın yeniden toparlandı

Cnbc-E'de yer alan habere göre analistler, haftanın ilk işlem gününde yaşanan geri çekilmenin ardından altının yeniden toparlandığına dikkat çekiyor.

İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi’nin Hürmüz Boğazı’na ilişkin açıklamaları, piyasalardaki risk algısını kısmen azalttı. Açıklamaların ardından petrol fiyatlarında geri çekilme görülürken, ABD tahvil getirileri düşüş gösterdi ve dolar son dönemdeki kazanımlarının bir kısmını geri verdi.

Hürmüz Boğazı tamamen kapatıldı mı?

Arakçi, Hürmüz Boğazı’nın tamamen kapatılmadığını belirtirken, bazı gemilerin geçiş yaptığı bildirildi. Ancak ABD ve İsrail’in İran’a yönelik saldırılarıyla başlayan savaş, küresel enerji arzında ciddi aksamalara yol açmayı sürdürüyor.

Petrol fiyatı varil başına 100 doların üzerinde

Petrol fiyatları varil başına 100 doların üzerinde kalmaya devam ederken, boğazın büyük ölçüde kapalı olması nedeniyle tankerler haftalardır bekliyor. Bu durum, küresel arzda şimdiye kadarki en büyük kesintilerden biri olarak değerlendiriliyor.

Trump'tan Hürmüz çağrısı

ABD Başkanı Donald Trump ise Hürmüz Boğazı’nın açılması için diğer ülkelere çağrıda bulunmayı sürdürürken, yeterli destek gelmemesinden şikayet etti.

Enflasyon ve faiz dengesi altını etkiliyor

Yüksek petrol fiyatları, ulaşım ve üretim maliyetlerini artırarak enflasyonu yukarı çekiyor. Altın geleneksel olarak enflasyona karşı güvenli liman olarak görülse de, yüksek faiz ortamı getiri sağlayan varlıkları daha cazip hale getirerek altın talebini sınırlayabiliyor.

Uzmanlara göre ABD-İran savaşına ilişkin haber akışı ve petrol fiyatları altın üzerinde belirleyici olmaya devam ediyor.

Gözler Fed ve merkez bankalarında

Piyasaların gözü ise bu hafta açıklanacak merkez bankası kararlarına çevrildi. ABD Merkez Bankası’nın (Fed) çarşamba günü açıklayacağı kararında faizleri sabit tutması bekleniyor. Ancak Fed’in vereceği mesajların altın fiyatları üzerinde güçlü bir etkisi olabileceği belirtiliyor. Daha “şahin” bir duruş, altın fiyatlarında baskı yaratabilir.

Aynı hafta içinde İngiltere, Euro Bölgesi, Japonya, Avustralya, Kanada, İsviçre ve İsveç merkez bankaları da, İran savaşı sonrası ilk toplantılarını gerçekleştirecek.

Diğer değerli metallerde son durum ne?

Değerli metaller cephesinde de yükseliş dikkat çekti. Spot gümüş yüzde 0,6 artışla 81,28 dolara, platin yüzde 2,2 yükselişle 2.161,35 dolara ve paladyum yüzde 1,4 değer kazanarak 1.620,45 dolara çıktı.