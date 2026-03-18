Savaş uzadıkça yatırımcı sorguluyor: Altın neden yükselmiyor?

ABD ve İsrail’in 28 Şubat’ta İran’a yönelik başlattığı saldırılarda karşılık ateşlerle tırmanan savaş, bölgeye yayılma riski de taşıyor. Savaşın başlamasının üzerinden 19 gün geçerken, piyasalarda ezber bozan bir tablo görülüyor.

Petrol fiyatları, beklentiler dahilinde, Hürmüz Boğazı'nın kapatılmasıyla 100 doların üzerine fırladı. Düşmesi için yapılan stratejik rezerv salınımı gibi hamleler de petrolün ateşini söndürmekte sınırlı kalıyor.

Son yıllarda ralli yaşanan ve belirsizlik dönemlerinin vazgeçilmez güvenli limanı olan altın fiyatları ise beklenmedik bir sakinlikte olayları takip ediyor.

“Ezber bozan tablo”

Al Jazeera’nın aktardığına göre, ekonomistler, küresel çatışma dönemlerinde (2022’de başlayan Rusya-Ukrayna savaşı gibi) altının normalde rekor kırması gerektiğini, ancak bu sefer farklı dinamiklerin devrede olduğunu belirtiyor.

Uzmanlara göre, bu durgunluğun üç temel sebebi var:

Fed ve enflasyon beklentisi

Yatırımcılar, artan enflasyona karşı ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz indirimlerini durduracağını, hatta faiz artırabileceğini öngörüyor. Enflasyonda artışta ve rezervlerde doların rolü nedeniyle dünyada diğer merkez bankaları da böyle durumlarda Fed’i takip ediyor. Faiz artışı beklentisi, faiz getirisi olmayan altının dolar karşısında cazibesini azaltıyor.

"Güvenli liman" dolar mı oluyor?

Ons altının dolar birimle işlem görmesi ve dolardaki güçlenme, yatırımcıyı altına yöneltmek yerine dolarda kalmaya zorluyor.

Ralliler doygunluk mu yarattı?

Altın, savaş başlamadan önce zaten tarihi zirvelerine yakın seyrediyordu. 2025 yılında yüzde 64 yükselen ons altın, 2020 başından 2025 sonuna ise yüzde 184 yükseldi. 2026’nın ilk iki ayında da yüzde 22 oranında değer kazanmıştı. Bu ralli ve yüksek fiyat seviyeleri, yeni bir sıçrama için gereken alanı daralttı.

Altın artık 'güvenli' değil mi?

Al Jazeera’ya konuşan uzmanlar, altının son iki yıla oranla artık daha "spekülatif" bir varlık olarak görüldüğünü vurguluyor. Son yıllar yüklü miktarda altın alan merkez bankalarının, altındaki bu aşırı volatiliteden ürkmüş olabileceği değerlendiriliyor. Analist Remi Bourgeot, altının artık belirsizliğe karşı eski gücünde bir kalkan olmadığını savunuyor.

Altın fiyatlarında dramatik bir değişim yaşanması için uzmanlar iki senaryoya işaret etti.

Fed'in mayıs ayındaki faiz kararı

Trump’ın sürekli faiz indirmesi için baskı yaptığı Powell’ın görev süresinin bitmesiyle mayıs ayında göreve başlaması beklenen yeni Fed Başkanı’nın, enflasyona rağmen faiz indirimi sinyali vermesi altında yeniden bir hareketlenme yaratabilir.

Savaşın süresinin uzaması

ABD ile İsrail’in İran’a ateşe başlarken söylemleri nedeniyle savaşın kısa sürmesi bekleniyordu. Ancak İran’ın verdiği karşılıkların hasar yaratması ve savaşın uzadıkça "kısa sürecek" algısının yıkılması nedeniyle altının yeniden cazibe merkezi haline gelmesi olası görünüyor.