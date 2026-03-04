Savaşın beşinci gününde değerli metallerde son durum ne? Altın düşüşü telafi etti

Altın fiyatları, çarşamba günü yüzde 1'in üzerinde yükselerek bir haftadan uzun sürenin en düşük seviyesinden toparlandı.

Bir önceki seansta bir haftadan uzun sürenin en düşük seviyesine gerileyen altın, artan risk algısıyla yeniden yükselişe geçti.

Spot altın, yüzde 1,6 artışla ons başına 5 bin 168,69 dolara yükseldi. ABD’de nisan vadeli altın kontratları ise yüzde 1,1 değer kazanarak 5 bin 178,40 dolara çıktı.

Gram altın ne kadar?

Ons altın tarafında yaşanan gelişmeler ve İran Savaşı’nın 5. güne girmesiyle birlikte gram altında da yükseliş yaşandı. Gram altın yüzde 1,65’lik yükselişle 7 bin 320 lira seviyesini aştı.

Salı günü altın fiyatları, güçlenen dolar ve faiz indirim beklentilerinin zayıflaması nedeniyle yüzde 4’ten fazla düşerek 20 Şubat’tan bu yana en düşük seviyesine gerilemişti. Enflasyon endişeleri ve Orta Doğu’daki çatışmanın uzayabileceğine yönelik kaygılar da piyasalarda baskı yaratmıştı.

"Altının birkaç gün içinde bu düşüşü telafi etmesi şaşırtıcı olmaz"

Cnbc-E'de yer alan habere göre Tastylive küresel makro strateji başkanı Ilya Spivak, altının son dönemde dolar ve tahvil getirilerinden bağımsız şekilde güçlü bir hikâye oluşturduğunu belirterek, “Altının birkaç gün içinde bu düşüşü telafi etmesi şaşırtıcı olmaz. Geçen yılın başından bu yana doların veya tahvil getirilerinin hareketlerine rağmen oldukça dirençli bir performans sergiledi” dedi.

Küresel enerji piyasalarında büyük şok

ABD-İsrail’in İran’a karşı yürüttüğü savaşın Orta Doğu’daki enerji ihracatını durma noktasına getirmesi petrol ve doğalgaz fiyatlarında sert yükselişe neden oldu.

Tahran yönetiminin gemilere ve enerji tesislerine saldırması, Körfez’de deniz trafiğinin kapanması ve Katar’dan Irak’a kadar uzanan bölgede üretimin durdurulması küresel enerji piyasalarında büyük bir şok yarattı.

Enerji arzındaki bu kesinti küresel borsalarda da satış baskısını artırdı. Orta Doğu kaynaklı enerji arzının sekteye uğraması yatırımcıların enflasyon endişelerini yeniden yükseltti.

OCBC stratejisti Christopher Wong, artan petrol fiyatlarının para politikası görünümünü zorlaştırdığını belirterek, “İran’daki jeopolitik gerilimin petrol fiyatlarını yükseltmesi enflasyon kaygılarını artırdı ve para politikasında gevşeme beklentilerini daha karmaşık hale getirdi” değerlendirmesinde bulundu.

Fed'in faiz kararı ne olacak?

Piyasalar, ABD Merkez Bankası’nın (Fed) 18 Mart’ta sona erecek iki günlük toplantısında faiz oranlarını sabit tutmasını bekliyor.

Wong, altın için temel dinamiklerin değişmediğini vurgulayarak, “Jeopolitik belirsizlik, politika öngörülemezliği ve portföy çeşitlendirme ihtiyacı gibi yapısal faktörler altını desteklemeye devam ediyor” dedi.

Değerli metallerde son durum ne?

Altındaki yükselişe paralel olarak diğer değerli metallerde de sert hareketler görüldü.

Spot gümüş yüzde 3,5 artışla ons başına 84,92 dolara çıktı. Bir önceki seansta gümüş yüzde 8’den fazla düşmüştü.

Platin yüzde 2,7 yükselerek 2.139,56 dolar seviyesine ulaştı.

Paladyum ise yüzde 1,6 artışla 1.673,87 dolar oldu.