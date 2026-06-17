Saxo Bank: Altında uzun vadeli yükseliş trendi korunuyor

Saxo Bank, altının teknik görünüm açısından yıl başına göre büyük ölçüde yatay seyrettiğini, ancak ocak ayında görülen rekor seviyeden sonra %23'lük bir düzeltme yaşadığını belirtti.

Banka, satış dalgasının sert görünmesine rağmen bunun uzun vadeli güçlü yükseliş trendi içinde teknik açıdan hâlen nispeten sınırlı bir düzeltme olarak değerlendirilebileceğini ifade etti.

Temel talep güçlü kalıyor

Saxo Bank'a göre, 2022 dip seviyesinden bu yılki zirveye kadar olan yükseliş baz alındığında altın, bu hareketin yalnızca yüzde 38,2'lik kısmını geri verdikten sonra 4.100 doların altında destek buldu. Banka, bunun kaldıraçlı yatırımcılardan gelen yoğun satışlara rağmen temel talebin güçlü kaldığını gösterdiğini kaydetti.

Saxo Bank, altın için temel teknik engelin şu anda yaklaşık 4.458 dolar seviyesindeki 200 günlük hareketli ortalama olduğunu belirtti. Banka, son düşüşün ardından bu seviyenin direnç konumuna geçtiğini ifade ederek, fiyatların bu seviyenin üzerine kalıcı şekilde çıkmasının düzeltme sürecinin büyük ölçüde tamamlandığı görüşünü güçlendirebileceğini kaydetti.