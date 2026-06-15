Singapur altın ticaretinde merkez olma hedefiyle takas sistemi kuruyor

Singapur, değerli metal ticaretinde küresel bir merkez haline gelme çabalarının bir parçası olarak, 2026 yılının sonuna kadar tezgâh üstü (OTC) bir altın takas sistemi kurmayı planlıyor. Singapur Borsası (SGX) tarafından kurulacak yeni sisteme J.P. Morgan, Deutsche Bank ve DBS dahil olmak üzere altı külçe bankası katılacak.

Katılımcı bankaların imzalayacağı bu yeni mekanizma, tarafların merkezi bir takas odası kullanmadan doğrudan altın ticareti yapmalarına olanak sağlayacak.

Singapur Başbakan Yardımcısı ve Merkez Bankası Başkanı Gan Kim Yong, Singapur'un fiziki teslimatlı vadeli işlem sözleşmeleri gibi altınla ilgili sermaye piyasası ürünlerinin geliştirilmesinde iyi bir ilerleme kaydettiğini belirtti.