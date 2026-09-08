Societe Generale yeniden altına yöneldi

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Societe Generale, yılın ilk yarısında altın pozisyonunu azalttıktan sonra değerli metalin yeniden cazip bir yatırım görünümü sunduğunu açıkladı. Fransız banka, Fed'in şahin fiyatlamasının büyük ölçüde piyasalara yansıdığını belirterek altındaki risk-getiri dengesinin daha olumlu hale geldiğini bildirdi.

Banka analistleri, ABD-İsrail-İran çatışması ve Fed'in faiz artıracağına yönelik beklentilerin tetiklediği sert düzeltmelerin ardından altının yeniden ons başına 4 bin 500 dolar seviyesine yaklaştığına dikkati çekti.

Altın piyasasındaki oynaklığın normalleştiğini belirten analistler, spekülatif pozisyonların iki yıllık ortalamanın üzerine çıktığını, GLD satım/alım opsiyonu oranının ise son 6 ayın en düşük seviyesine gerilediğini kaydetti. Bankaya göre bu göstergeler, altına yönelik iyimser eğilimin yeniden güçlendiğine işaret ediyor.

Yüksek faizler ve güçlü dolar altın üzerinde baskı oluşturmaya devam etse de Societe Generale, Fed'e ilişkin şahin beklentilerin önemli ölçüde fiyatlandığını ve değerli metalde aşağı yönlü risklerin giderek sınırlı hale geldiğini değerlendirdi.

Altında 2022 sonrası yeni dönem

Societe Generale, altına ilişkin "stratejik olarak iyimser" tutumunu koruduğunu ve değerli metali para politikası ile ekonomi politikalarındaki belirsizliğe karşı önemli bir korunma aracı olarak gördüğünü bildirdi.

Banka, 2022 sonrasında altının fiyatlama yapısında belirgin bir değişim yaşandığını vurguladı. Pozitif reel faizlere rağmen altının rekor seviyelere yakın işlem görmeye devam ettiği ve geçmişte kullanılan fiyatlama modellerinden ayrıştığı belirtildi.

Analistlere göre merkez bankalarının devam eden alımları, dolardan uzaklaşma eğilimi, jeopolitik belirsizlikler ve kamu borçlarına ilişkin endişeler altın fiyatları için daha yüksek bir taban oluşturuyor. Bu yapısal unsurlar, yüksek reel faizlerin değerli metal üzerindeki aşağı yönlü etkisini sınırlıyor.

Fed için eylül veya aralık ihtimali öne çıkıyor

Piyasalarda geçen yılın ortalarından bu yana ilave parasal gevşeme beklentilerinin yerini Fed'in bir veya iki kez daha faiz artırıp artırmayacağı tartışmasına bıraktığı belirtildi. Bu değişim ABD'nin 2 yıllık tahvil faizini yeniden yüzde 4'ün üzerine taşırken doları da destekledi.

Fed Başkanı Kevin Warsh'ın Jackson Hole toplantısındaki şahin açıklamaları faiz artışı beklentilerini güçlendirdi. Warsh, politika yapıcıların enflasyonu sürdürülebilir biçimde yüzde 2 hedefine indirmeye odaklandığını yineledi.

Societe Generale'in temel senaryosunda faizlerin 2027 yılı boyunca değiştirilmemesi bekleniyor. Ancak kalıcı enflasyonun Fed'i bu yıl bir kez faiz artırmaya zorlayabileceği kabul ediliyor. Bankaya göre olası bir artış için eylül veya aralık toplantıları, ekim toplantısından daha güçlü ihtimal taşıyor.

Analistler, altında yeni ve belirgin bir faiz kaynaklı fiyatlama baskısı oluşması için çok daha büyük bir enflasyon şoku ve Fed'den daha agresif bir karşılık gerektiğini ifade etti.

Merkez bankaları altının temel dayanağı

Societe Generale, ABD'nin yeni gümrük tarifeleri, yapay zekâ ve altyapı yatırımlarındaki hızlanma, oynak enerji fiyatları ve gelişmiş ekonomilerdeki kalıcı bütçe açıklarının piyasaların öngördüğünden daha enflasyonist bir ortam oluşturduğunu belirtti.

Altına dayalı borsa yatırım fonlarına girişler bu yıl belirgin biçimde yavaşlasa da pozitif kalmayı sürdürüyor. Düşen oynaklığın da altını kısa vadeli momentum yatırımcılarından çok uzun vadeli rezerv yöneticileri açısından daha cazip hale getirdiği değerlendiriliyor.

Çin altın rezervlerini istikrarlı biçimde artırırken, geleneksel rezerv varlıklarından çeşitlendirme birçok gelişmekte olan ülke merkez bankası için yapısal öncelik olmayı sürdürüyor. Societe Generale'e göre spekülatif talep zayıflarken resmi sektör alımlarının güçlü kalması, merkez bankalarını altın piyasasının başlıca dayanağı haline getiriyor.