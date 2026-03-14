Son 5 yılda en çok altın alan merkez bankaları: Türkiye kaçıncı sırada?

Altın fiyatlarındaki yükseliş özellikle 2025’te ve 2026’nın başında dikkat çekerken, 2020 yılından bu yana bakıldığında yüzde 230’dan fazla yükseldi. Merkez bankalarının rezerv politikalarında da bu durum önemli bir değişime yol açtı.

Dünya genelinde merkez bankaları son yıllarda çok güçlü altın alım dalgalarından birini başlatırken, bazı ülkeler rezervlerini hızla artırdı; bazıları da altın varlıklarını azaltmayı tercih etti.

Dünya Altın Konseyi verilerine göre, 2020–2025 döneminde merkez bankaları arasında en çok altın alanlar Çin, Polonya ve Türkiye oldu.

Artan jeopolitik riskler, kur oynaklığı ve rezervlerdeki dolar bağımlılığı, altının stratejik bir rezerv olarak yeniden öne çıkmasına neden oldu.

Son beş yılda en fazla altın alımı yapan ilk 15 ülke toplamda rezervlerine yaklaşık 2 bin ton net altın ekleyerek önemli bir değişim gösterdi.

Çin ve Doğu Avrupa altın alımlarına öncülük etti

Verilere göre Çin, son 5 yılda rezervlerine 350 tondan fazla altın ekleyerek en büyük artışı gerçekleştiren ülke oldu. Pekin yönetimi, rezervlerinin ABD doları ve Batı finansal sistemlerine olan bağımlılığını azaltma stratejisi izliyor.

Çin’i yakından takip eden Polonya da rezervlerine 300 tonun üzerinde altın eklerken, Varşova yönetimi bu alımları uzun vadeli para politikası güvenliğini güçlendirme stratejisinin bir parçası olarak yürüttü.

Türkiye en büyük alıcılar arasında!

Türkiye, son yıllarda merkez bankalarının altın alımında öne çıkan ülkeler arasında yer aldı. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) rezervlerine yaptığı alımlarla en büyük altın alıcıları arasında yer aldı.

Türkiye’nin altın rezervlerini artırma politikası, yüksek enflasyon baskısı ve kur oynaklığı gibi faktörler nedeniyle altının resmi rezervler içinde önemli bir koruma aracı olarak görülmesiyle ilişkilendiriliyor.

Gelişen ülkeler rezervlerini artırdı

En büyük alıcıların dışında birçok gelişmekte olan ülke de altın rezervlerini artırdı. Brezilya rezervlerine 100 tondan fazla altın eklerken, Azerbaycan ise artışı ülkenin egemen varlık fonu olan Azerbaycan Cumhuriyeti Devlet Petrol Fonu aracılığıyla gerçekleştirdi.

Ayrıca Japonya, Tayland, Macaristan ve Singapur da altın rezervlerini artıran ülkeler arasında yer aldı. Bu gelişme, ekonomik belirsizlik dönemlerinde altının küresel rezervler içinde dengeleyici bir varlık olarak görülmeye devam ettiğini gösterdi.

En çok altın satan ülkeler

Merkez bankalarının büyük bölümü altın rezervlerini artırırken, bazı ülkeler ise farklı rezerv stratejileri doğrultusunda altın varlıklarını azalttı.

Son beş yılda altın rezervlerini en fazla azaltan ülke Filipinler oldu. Filipinler’in rezervleri 65 tondan fazla geriledi. Kazakistan ve Sri Lanka da rezervlerinde önemli düşüş yaşayan ülkeler arasında yer aldı. Bu düşüşlerin çoğu zaman ekonomik baskılar ve likidite ihtiyacı nedeniyle gerçekleştirilen rezerv ayarlamalarından kaynaklandığı belirtiliyor.

Avrupa’da ise Almanya ve Finlandiya gibi bazı ülkelerde sınırlı rezerv düşüşleri görülürken, İsviçre’nin altın rezervlerinde yalnızca küçük değişimler yaşandı.

Genel tablo, altının küresel rezerv sistemindeki önemini yeniden artırdığını ortaya koyarken, ülkelerin geleceğe yönelik para politikası stratejilerinde farklı yollar izlediğini gösteriyor.