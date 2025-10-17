Altın ve gümüşte üst üste rekorlar: Ons, gram altın ve gümüşte yeni zirve

Altın fiyatları cuma günü ons başına 4 bin 300 doların üzerine çıkarak tüm zamanların en yüksek seviyesini gördü. ABD'de bölgesel bankalardaki kırılganlık işaretleri, artan küresel ticaret gerilimleri ve yeni faiz indirimi beklentileri yatırımcıları altına yönlendirdi.

Son 5 yılın en güçlü haftası

Spot altın, yüzde 1,1 artışla ons başına 4 bin 380 dolar seviyesinde işlem gördü ve yeniden rekor kırdı. ABD altın vadeli kontratları da yüzde 1 yükselişle 4 bin 348,70 dolara çıktı.

Bu haftaki yükseliş oranı yüzde 9'a ulaşan altın, Mart 2020'den bu yana gördüğü en güçlü haftasını geçirmeye hazırlanıyor.

Gram altında yeni zirve

Ons altın tarafında yaşanan yükselişin ardından gram altın da yükseldi. Türkiye'de altının gram fiyatı yüzde 1,3'lük yükselişin ardından 5 bin 902 lira seviyesinde seyretti ve yeni zirvesini gördü.

Gümüşte de tarihi zirve

Spot gümüş yüzde 0,3 yükselişle ons başına 54,43 dolara yükseldi ve tarihi rekoru kırdı.

"Altında 4 bin 500 dolar çok uzak değil"

KCM Trade Baş Piyasa Analisti Tim Waterer, "Altında 4 bin 500 dolar hedefi beklenenden daha erken gelebilir, ancak bu durum ABD-Çin ticaret gerilimlerinin ve olası hükümet kapanmasının ne kadar süreceğine bağlı" dedi.

Yılbaşından bu yana yüzde 65 yükseldi

Altın, yılbaşından bu yana yüzde 65'in üzerinde değer kazandı. Bu artışta jeopolitik gerilimler, agresif faiz indirimi beklentileri, merkez bankalarının alımları, doların zayıflaması ve ETF girişleri etkili oldu.

Diğer değerli metallerde durum ne?

Platin yüzde 0,7 düşüşle 1.701 dolar, paladyum ise yüzde 0,4 gerileyerek 1.607,93 dolar seviyesinde işlem gördü. Her iki metal de haftayı kazançla kapatmaya hazırlanıyor.