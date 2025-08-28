  1. Ekonomim
Gram altın rekor kırdı

Altın fiyatları gün içerisinde yeni bir rekora imza attı. Gram altın fiyatı 4 bin 497 lira seviyesine çıkarak rekor tazelerken, spot altının ons fiyatı ise 3 bin 406 dolar ile son 3 haftanın en yüksek seviyesine çıktı.

Altının gramı dün günü bir önceki kapanışın yüzde 0,1 üzerinde 4 bin 482 liradan tamamlamıştı. Yeni güne yatay başlayan altının gram fiyatı 4 bin 497 TL'ye ulaşarak tüm zamanların en yüksek seviyesine çıktı.

Spot altının ons fiyatı ise gün içerisinde yüzde 0,3'lük yükselişle 3 bin 400 doları aştı. Uzmanların kritik eşik olarak nitelendirdiği 3 bin 400 doları aşan ons altın şu sıralar 3 bin 406 dolar seviyesinde işlem görüyor. Ons altın fiyatı 8 Ağustos tarihinden bu yana en yüksek seviyesine ulaştı.

